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Qué dijo Karol G en Coachella al convertirse en la primer mujer latina en encabezarlo- CaracolTV

Karol G se presentó en el Empire Polo Club en Indio, California, Estados Unidos, el pasado 12 de abril. Tras cantar varios temas de su álbum 'Tropicoqueta', se dirigió al público para enviar un mensaje a la comunidad latina.

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Palabras de Karol G en Coachella al ser la primera latina en encabezar el festival

‘La Bichota’ se presentó en el Empire Polo Club en Indio, California, Estados Unidos, el pasado 12 de abril con un repertorio sacado de su más reciente álbum ‘Tropicoqueta’.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 13 de abr, 2026
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Emotivo discurso de Karol G en Coachella dedicado a la comunidad latina.