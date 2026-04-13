Palabras de Karol G en Coachella al ser la primera latina en encabezar el festival

La cantante paisa, recordada por canciones como ‘Mi cama’, ‘Cairo’ y ‘Gatúbela’ hizo historia el pasado 12 de abril al convertirse en la primera mujer latina en encabezar Coachella, uno de los festivales de música más importantes del mundo. La colombiana ya había estado en este escenario, pero no había sido artista principal.

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El discurso de Karol G en Coachella 2026

La artista inicialmente se presentó y envió un mensaje en inglés a toda la comunidad latina, especialmente a quienes asistieron hasta el Empire Polo Club de Indio, California, para verla en vivo. Su declaración tiene lugar justo después de que le advirtieran que no podría atacar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).



“Primero, quiero presentarme. Soy Carolina Giraldo de Medellín, Colombia, y hoy soy la primer mujer latina en encabezar Coachella y estoy muy feliz y muy orgullosa de esto, pero al mismo tiempo se siente tarde. Han pasado 27 años de este festival y es la primera vez que una mujer latina está encabezando Coachella así que sólo quiero decir que antes que yo hubo muchos artistas latinos, legendarios, que me dieron la oportunidad de estar aquí esta noche”, dijo.

Posteriormente, indicó que ella no era la única protagonista de este evento, sino que también lo eran los artistas que estuvieron antes que ella y los latinos que han luchado por abrirse camino en el país norteamericano.





“Esto es para mis latinos que han estado luchando últimamente en este pais. Los defendemos, yo defiendo a mi comunidad latina y al mismo tiempo estoy orgullosa porque esto saca lo mejor de nosotros”, continuó la paisa.

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Finalmente, aseguró que todo el espectáculo estaba enfocado en resaltar las raíces y la cultura latina para darle la bienvenida a quienes quieran aprender y disfrutar de ella.

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La presentación de Karol G inició hacia las 11:55 p.m. y estuvo cargada de referencias colombianas, así como también contó con la participación de colegas de la talla de Becky G. Su próxima presentación en este mismo evento está programada para el 19 de abril, donde cerrará con broche de oro el show que ha venido preparando desde enero de 2026.

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