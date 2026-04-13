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Número de Freddy Guarín para jugar en el chance o la lotería este 13 de abril - CaracolTV

Al igual que sucedió con Diomedes Díaz, algunos fans de Freddy Rincón han acudido a sus números de nacimiento y muerte para jugar en sorteos. Estas son las combinaciones más famosas.

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Números de Freddy Rincón para la lotería este 13 de abril, a cuatro años de su muerte

Al igual que sucedió con Diomedes Díaz, algunos fans han acudido a sus números de nacimiento y muerte para jugar en sorteos y ser cobijados con su suerte. Estas son las combinaciones más famosas.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 13 de abr, 2026
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Números que los fanáticos de Freddy Rincón juegan en la lotería el 13 de abril.