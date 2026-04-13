Números de Freddy Rincón para la lotería este 13 de abril, a cuatro años de su muerte

Este 13 de abril se conmemora el aniversario de muerte del 'Coloso de Buenaventura', quien murió a los 55 años en 2022 luego de haber sufrido un accidente automovilístico en Cali el 11 de abril del mismo año. El jugador de fútbol sufrió un trauma craneoencefálico severo luego de que su camioneta colisionara contra un bus del sistema del servicio de transporte público MIO, un caso muy sonado que vistió de luto a todo el país.

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Tras su fallecimiento, varios fanáticos han usado fechas correspondientes a su nacimientos, muerte y los eventos deportivos más importantes en los que participó para hacer combinaciones y jugar todo tipo de sorteos. Algunas de estas apuestas han tenido éxito; te contamos acá cuáles son los número más sonados.

Números de Freddy Rincón para jugar al chance

Inicialmente, se tienen en cuenta las cifras correspondientes a su fecha de nacimiento. Es necesario mencionar que el jugador es oriundo de Buenaventura:



1408: día y mes del nacimiento.

1966: año de nacimiento.

0866: mes y año del nacimiento.

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Respecto a su carrera deportiva, analizan momentos trascendentales en la historia del fútbol como el Mundial de Italia de 1990, cuando la Selección Colombia regresaba al campeonato después de 28 años.



1906: fecha del gol de Freddy Rincón en Italia.

9019: el minuto del gol a Alemania y el número de su camiseta.

1990 - 1994 - 1998: los mundiales en los que jugó.

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Finalmente, también se estudian las fechas de su partida de este mundo y el número del espacio donde reposan sus restos:



1304 día y mes de su muerte

0422 mes y año de la muerte

1322 día y año de la muerte

1324 número de la tumba

Cuántas mujeres tuvo Freddy Rincón, exfutbolista colombiano

En total, Rincón tuvo tres parejas, con las que trajo al mundo a sus cuatro hijos. La primera de ellas es Piedad Hernández, con quien tuvo a Freddy Steven. Posteriormente, mantuvo una relación con Adriana Lucumí, con la que tuvo a Sebastián Rincón; y finalmente se encuentra Priscila Silvestre, una brasilera con quien tuvo a un niño y una niña, quienes se mantienen un poco alejados del ojo publico.