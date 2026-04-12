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Rapelo, del 'Desafío2023', será papá con la novia que tenía cuando estaba en el reality - CaracolTV

Pese a que tuvo coqueteos con Juli y Aleja en el 'Desafío The Box 2023', Rapelo continuó su relación con Lina Jiménez. La pareja se prepara para dar un nuevo paso en su relación.

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Exparticipante del 'Desafío' será papá: su novia apareció en el reality y causó revuelo

El Súper Humano sostenía una relación con la madre del bebé que está en camino cuando se encontraba dentro de La Ciudad de las Cajas. Esto se sabe sobre la dulce espera.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 12 de abr, 2026
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Rapelo, exparticipante del 'Desafío The Box 2023', está esperando bebé.