Exparticipante del 'Desafío' será papá: su novia apareció en el reality y causó revuelo

Rapelo, exparticipante del ‘Desafío The Box 2023’, será papá y se encuentra a la espera del nacimiento de su bebé. Aunque el joven ha mantenido una postura reservada frente al tema, su novia Lina Fernanda Jiménez ha compartido algunos momentos relacionados con esta etapa a través de sus redes sociales, lo que ha permitido conocer detalles del proceso.

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En ese sentido, fue en diciembre de 2025 cuando Lina Fernanda Jiménez publicó en su feed de Instagram la que sería su primera fotografía en embarazo. A partir de entonces, su actividad en plataformas digitales ha permitido seguir algunos avances, entre ellos el baby shower y cómo ha recibido la familia la noticia.

El pasado 9 de abril, la pareja se sometió a una sesión de fotos en Valledupar, espacio en el que confirmaron que continúan juntos y que están a la espera del nacimiento del bebé. De esta manera, dieron a conocer una nueva actualización sobre su relación y sobre esta etapa que atraviesan como futuros padres.

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Es necesario mencionar que el paso de Rapelo por el programa de Caracol Televisión generó diversas reacciones. Esto no solo estuvo relacionado con su desempeño en las competencias, sino también con la cercanía que tuvo con Juli, su compañera de equipo, situación que llevó a que surgieran sospechas sobre una posible aventura dentro del reality.

Asimismo, durante su participación también demostró tener una relación cercana con Aleja, quien posteriormente se convertiría en la ganadora de esta edición. Estas interacciones formaron parte de las dinámicas del programa y generaron conversación entre los seguidores del formato.

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Sin embargo, dentro del mismo programa, el joven confirmó que mantenía una relación con Lina Fernanda Jiménez, quien continúa siendo su pareja sentimental en la actualidad. Esta confirmación se dio a través de un mensaje que ella le envió mediante el servicio de correspondencia, el cual se activó cuando ya habían transcurrido varios ciclos dentro de La Ciudad de las Cajas.

En cuanto a Lina Fernanda Jiménez, se conoce que es psicóloga y que cuenta con más de 5 mil seguidores en Instagram, plataforma en la que ha compartido parte de su vida personal. Por su parte, Rapelo ha continuado desarrollando su carrera tras su paso por el reality.

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En ese contexto, ha forjado una trayectoria como modelo y ha participado en distintos espacios. Entre sus logros se encuentra el haber sido bicampeón del Reto 3X de Rexona Clinical By Desafío. Además, hizo parte del certamen de belleza masculino Mister Supranational 2024, donde logró ubicarse en el top 10.