Guajira se cambió el look: la compararon con Aleja, ganadora del Desafío 2023

No caben dudas de que Kelly Ríos, más conocida como Guajira, es una de las exparticipantes del Desafío que más dio de qué hablar en su temporada e incluso después de su salida. Regresó a la Ciudad de las Cajas en otra edición y, tiempo después, debutó como presentadora en Ditu con el programa Desafío sin Filtro.

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Qué se hizo Guajira, del Desafío

La deportista también es bastante activa en sus redes sociales y su más reciente publicación en Instagram, ante su millón de seguidores, desató todo tipo de comentarios. Esto, luego de mostrar un cambio de look bastante llamativo y radical para un evento especial.



En su post, Guajira se dejó ver con un outfit negro de cuero con el que presumió su tonificada figura. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su cabello, pues apareció con un estilo completamente diferente al que suele llevar: rubio y largo con ondas sutiles.

En el espacio de comentarios hubo varias reacciones, pero una de las que más generó conversación fue la comparación con Aleja Martínez, su rival en la final del Desafío The Box 2023, quien finalmente se quedó con la victoria.



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“Imitando a la campeona (Aleja)”, escribió un usuario, haciendo referencia al tono rubio con raíz oscura, muy similar al nuevo look de Guajira. No obstante, cabe aclarar que se cree que podría tratarse de una peluca y no de su cabello real, como ya lo ha hecho en ocasiones anteriores, mostrando incluso el proceso.

Incluso, otro seguidor le preguntó si se había realizado algún procedimiento en el rostro, a lo que ella respondió de forma directa: “Nada 😂 Rinoplastia hace 4 años 😂”. Otros comentarios halagaron su nuevo look y se leen mensajes como: “Mucho con demasiado 😍”, “uy, monita”, “hermosa”, “estás increíble”, “qué mujerón” y “una reina completa”.

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