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Qué se hizo Guajira y por qué la comparan con Aleja del Desafío 2023

La exdesafiante presumió su nueva apariencia en un evento e incluso respondió a un seguidor que le preguntó si se había hecho algún procedimiento en el rostro. Fue contundente.

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Guajira se cambió el look: la compararon con Aleja, ganadora del Desafío 2023

La exdesafiante presumió su nueva apariencia en un evento e incluso respondió a un seguidor que le preguntó si se había hecho algún procedimiento en el rostro. Fue contundente.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 11 de abr, 2026
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Guajira, del Desafío, sorprendió con radical cambio de look