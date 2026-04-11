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Por qué aplazaron concierto de Ricardo Montaner en Bucaramanga y qué dijo el cantante

En horas de la mañana del sábado 11 de abril se anunció que el concierto de Ricardo Montaner en Bucaramanga no podría realizarse. El artista envió un mensaje a sus seguidores.

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Aplazaron concierto de Ricardo Montaner en Bucaramanga: REACCIÓN y PALABRAS del artista

En horas de la mañana del sábado 11 de abril se anunció que el concierto de Ricardo Montaner en Bucaramanga no podría realizarse. El artista envió un mensaje a sus seguidores.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 11 de abr, 2026
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Por qué aplazaron concierto de Ricardo Montaner en Bucaramanga