Aplazaron concierto de Ricardo Montaner en Bucaramanga: REACCIÓN y PALABRAS del artista

Este 11 de abril, Bucaramanga, Santander, iba a recibir a Ricardo Montaner en el Centro de Exposiciones CENFER; sin embargo, se anunció que el evento no podrá llevarse a cabo debido a situaciones de orden público que se presentan en la región.



Por qué cancelaron concierto de Ricardo Montaner en Bucaramanga

El intérprete de ‘Me va a extrañar’ se pronunció a través de sus redes sociales sobre lo ocurrido. En sus historias publicó una imagen con un mensaje en el que expresó su tristeza y su deseo de reprogramar la presentación.

“Con mucha tristeza, han anunciado que mi anhelado concierto de esta noche en Bucaramanga no se podrá realizar debido a eventos de orden público en las carreteras y aeropuertos locales del departamento de Santander. Me voy de Colombia con la esperanza de volver con una nueva fecha reprogramada pronto. Los amo, Ricardo”.



Sobre las 10:30 de la mañana del mismo sábado, el artista también compartió videos en los que se veía a su equipo intentando llegar a la capital del departamento. En uno de los clips se escucha a una persona de su staff decir: “Estamos haciendo fila porque no nos dejan pasar”.

La situación se da en medio de protestas contra el impuesto predial rural, que han generado bloqueos viales en Santander, afectando la movilidad y algunos vuelos. Esta jornada ha provocado complicaciones en la región, incluido el aplazamiento del concierto.

