Ricardo Montaner se transformó en príncipe en el cumpleaños de su nieta Índigo

Ricardo Montaner participó en la celebración del cuarto cumpleaños de su nieta Índigo, que se llevó a cabo el pasado 6 de abril bajo una temática inspirada en personajes de Disney. La niña, hija de Camilo Echeverry y Evaluna Montaner, tuvo una fiesta de disfraces en la que familiares y amigos asistieron caracterizados, siguiendo la propuesta planteada para el evento.

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Este fue el disfraz que lució Ricardo Montaner en el cumpleaños de la hija de Evaluna

El cantante compartió en sus redes sociales varias imágenes de la celebración, en las que se evidenció la ambientación del lugar y la participación de los invitados. En dichas publicaciones, Montaner apareció junto a su esposa, Marlene Rodríguez, ambos caracterizados como los personajes de Aladdín y Jasmine, en coherencia con la temática elegida para la fiesta.



Las fotografías estuvieron acompañadas de un mensaje en el que el artista hizo referencia a su rol como abuelo y a la experiencia de participar en actividades relacionadas con sus nietos. En ese contexto, señaló que Índigo había solicitado que la celebración fuera de disfraces, lo que motivó su participación en la caracterización junto a su pareja.





El vínculo entre el personaje elegido y la trayectoria musical de Montaner también estuvo presente durante la conversación generada en redes sociales. El cantante interpretó en español el tema principal de la película “Aladdín”, titulado “Un mundo ideal”, que fue estrenado en 1992. Esta canción se convirtió en uno de los trabajos más reconocidos de su carrera fuera del repertorio habitual, lo que generó comentarios entre sus seguidores y familiares. Entre ellos, su hijo Mau Montaner recordó este hecho en la sección de comentarios de la publicación.

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El interpreta de 'Bésame', fue quien compartió más detalles del festejo, por lo que aún se desconce el disfraz de los demás invitados y sobre todo en de índigo. Evaluna Montaner no realizó una publicación directa sobre la celebración, pero a través de sus historias difundió una imagen del día en la que apareció disfrazada de Blancanieves. En las imágenes disponibles se observó la decoración del lugar, que incluyó elementos coloridos acordes con la temática infantil.

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La celebración permitió evidenciar la dinámica familiar en torno a los encuentros y actividades compartidas, recordemos que Montaner es abuelo de siete niños: Alejandro, Antonella, Matías y Salomé, hijos de Alejandro Montaner y Héctor; Índigo y Amaranto, hijas de Evaluna Montaner y Camilo Echeverry; y Apolo, hijo de Mau Montaner y Sara Escobar.

El evento se desarrolló en un ambiente familiar en el que participaron tanto adultos como niños, quienes se integraron a la propuesta de disfraces. Las imágenes difundidas dieron cuenta de la participación activa de los asistentes y de la organización de la celebración en torno a los intereses de la menor.

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