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Ricardo Montaner se disfrazó por cumpleaños de hija de Evaluna y Camilo - CaracolTV

El cantante participó en la celebración temática inspirada en Disney y compartió imágenes del evento familiar. El evento llevó a recordar un detalle memorable de su carrera.

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Ricardo Montaner se transformó en príncipe en el cumpleaños de su nieta Índigo

El cantante participó en la celebración temática inspirada en Disney y compartió imágenes del evento familiar. El evento llevó a recordar un detalle memorable de su carrera.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 9 de abr, 2026
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Ricardo Montaner se disfrazó de príncipe para Indigo.jpg