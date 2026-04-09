Kathe, exparticipante del 'Desafío' dejó ver el avance de su embarazo

Kathe, exparticipante del 'Desafío Siglo XXI', apareció en sus redes sociales mostrando el avance de su embarazo, luego de haber tenido que abandonar la competencia tras enterarse de que estaba en gestación durante el programa. La joven había ingresado al reality como integrante del equipo Neos, pero su paso por el formato se vio interrumpido por esta situación.

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Así vive Kathe, exparticipante del 'Desafío' su embarazo

En sus redes sociales, Kathe mantuvo una actividad constante mostrando el avance de su embarazo. A través de historias de Instagram, publicó imágenes en las que dejó ver el crecimiento de su pancita, evidenciando el progreso de la gestación. En una de las más recientes publicaciones, apareció vistiendo un enterizo deportivo que permitía notar de forma clara su estado.



Para ese momento, se estima que la joven se encuentra cerca de los seis meses y medio de embarazo, lo que correspondía con el tiempo transcurrido desde el anuncio inicial dentro del programa. La deportista también había hablado de la fecha del nacimiento, la cual se proyectaba que tendría lugar aproximadamente en el mes de julio de 2026.





El embarazo fue anunciado dentro del programa en el capítulo 104, luego de que se le practicaran varios exámenes médicos que confirmaron la noticia. Este hecho se convirtió en un momento relevante dentro del desarrollo del reality, ya que marcó un cambio en la participación de la competidora. Tras conocer el resultado, Kathe tuvo que retirarse de la competencia para dar prioridad a su estado de salud.

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A comienzos de febrero de 2026, la exparticipante informó públicamente que estaba a la espera de una niña, a quien decidió nombrar Emma. El proceso lo compartió junto a su pareja, Nicolás Acevedo, con quien esperaba la llegada de la bebé. Desde entonces, ambos habían dado a conocer algunos momentos relacionados con esta etapa a través de sus plataformas digitales.

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Durante este proceso, Kathe continuó compartiendo contenido relacionado con su maternidad, mostrando diferentes etapas de su embarazo a sus seguidores. Las publicaciones reflejaron el seguimiento constante de este periodo, desde la confirmación de la noticia hasta el avance físico evidente en sus imágenes más recientes.

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La noticia de su embarazo dentro del reality representó un giro en su participación, ya que pasó de ser competidora activa a retirarse del formato por razones personales. Desde entonces, su presencia se trasladó a sus redes sociales, donde documentó el desarrollo de esta nueva etapa en su vida.

El anuncio de que esperaba una niña también marcó un momento importante dentro de su proceso personal, el cual compartió de manera progresiva con su audiencia digital, manteniendo informados a sus seguidores sobre cada avance relacionado con la llegada de Emma.

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