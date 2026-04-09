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Kathe, exparticipante del 'Desafío' dejó ver el avance de su embarazo ya tiene seis meses - CaracolTV

La exparticipante del reality ha compartido en redes sociales varios momentos memorables de su embarazo, y en este caso el crecimiento de su pancita mientras avanzaba su proceso de maternidad.

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Kathe, exparticipante del 'Desafío' dejó ver el avance de su embarazo

La exparticipante del reality ha compartido en redes sociales varios momentos memorables de su embarazo, y en este caso el crecimiento de su pancita mientras avanzaba su proceso de maternidad.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 9 de abr, 2026
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