Cuándo vuelven los astronautas de Artemis II a la Tierra y en dónde amerizarán

Desde el miércoles 1 de abril, los ojos del mundo entero se han posado en Victor Glover, Reid Wiseman, Christina Koch y Jeremy Hansen, los cuatro astronautas que emprendieron el primer vuelo tripulado a la Luna desde 1972 y marcaron el récord de ser la tripulación que más lejos ha ido de la Tierra. Aunque faltan un par de horas para su regreso, ya todo está preparado para el amerizaje.

Mira también: Lista de canciones que Artemis II ha escuchado rumbo a la Luna, ¿hay un artista colombiano?



Cuándo regresan los astronautas de Artemis II a la Tierra

Si el clima lo permite, el regreso está programado para este viernes 10 de abril de 2026, evento que será transmitido al igual que el resto de la misión en las plataformas digitales. De acuerdo con Liliana Villareal, la ingeniera colombiana que concedió una entrevista para Noticias Caracol, un buque zapró desde la Base Naval de San Diego y ya se está realizando el proceso pertinente para posicionar la nave en la zona de amerizaje.



En esta oportunidad, los cuatro astronautas irán en la nave Orión y caerán en el Océano Pacífico, cerca de la costa de California luego de que los 11 paracaídas se abran una vez estén en la Tierra.

Mira también: Así se vio el eclipse total de Luna que pintó de rojo el cielo este 3 de marzo: FOTOS



Por qué los astronautas de Artemis II no pisaron la Luna

Los astronautas que salieron el pasado 1 de abril, le dieron dos vueltas a la tierra, viajaron en dirección a la Luna, dándole una vuelta y conociendo el lado oculto del satélite natural no con el objetivo de pisarlo, sino de realizar una investigación que de pie para futuras misiones en las que sí haya un aterrizaje. Se trató de una prueba diseñada para validar la seguridad de la nave Orión, así como también la estrategia de vuelo.





Durante su visita por el espacio, los astronautas fueron grabados en vivo mientras realizaban sus actividades diarias, incluida la realización de ejercicios para mantenerse fuertes una vez regresaran a la Tierra y la ingesta de alimentos comprimidos que cumplieran con sus requerimientos de calorías. Asimismo, tomaron fotos de nuestro planeta, así como también del lado que no se conocía de la Luna, generando gran expectativa entre los fanáticos sobre las futuros planes de la NASA.

Publicidad

Mira también: Cuándo será el eclipse solar más largo de la historia y en qué ciudades de Colombia se verá