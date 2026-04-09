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Cuándo vuelven los astronautas de Artemis II a la Tierra: fecha para verlos - CaracolTV

Victor Glover, Reid Wiseman, Christina Koch y Jeremy, los astronautas de la misión Artemis II, regresarán en la nave Orión este viernes 10 de abril, según reportes de la NASA.

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Cuándo vuelven los astronautas de Artemis II a la Tierra y en dónde amerizarán

Luego de 9 días en el espacio, Victor Glover, Reid Wiseman, Christina Koch y Jeremy Hansen se preparan para regresar a la Tierra. Esta es la fecha que tiene contemplada la NASA para su regreso.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 9 de abr, 2026
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Cuándo regresan a la Tierra los cuatro astronautas de la misión Artemis II de la NASA.