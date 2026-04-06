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Qué música ha escuchado Artemis II mientras va rumbo a la Luna - CaracolTV

Esta es la forma en la que Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen han estado combatiendo el silencio del espacio mientras cumplen con su misión de llegar a la Luna.

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Lista de canciones que Artemis II ha escuchado rumbo a la Luna, ¿hay un artista colombiano?

Esta es la forma en la que Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen han estado combatiendo el silencio del espacio mientras cumplen con su misión de llegar a la Luna.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 6 de abr, 2026
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Esta es la música con la que los tripulantes de Artemis II combaten el silencio del espacio.