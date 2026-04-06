Lista de canciones que Artemis II ha escuchado rumbo a la Luna, ¿hay un artista colombiano?

Los ojos del mundo han estado atentos a la cápsula Orión, donde cuatro astronautas van a bordo para cumplir con la misión de llegar a la Luna, darle una vuelta y regresar directo a la Tierra. Desde que el 1 de abril se transmitió el despegue y se entregaron detalles relacionados con la estancia de los cuatro humanos en el espacio, muchos admiradores han querido conocer todos los pormenores de este proyecto.

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Cuál es la playlist de los astronautas de Artemis II

Para esta misión de creó una playlist de Spotify que se ha vuelto viral en cuestión de días, en la que se pueden disfrutar casi 200 canciones para que Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen puedan combatir el silencio del espacio. Según los primeros reportes, 'NASA Moon Tunes Playlist' ha sido reproducida en diferentes momentos del trayecto, desde periodos de descanso hasta momentos de contemplación.



Lo curioso de todo esto es que muchas de ellas tienen una ambientación similar a la del espacio o están relacionadas con el satélite natural, lo que ha dado de qué hablar entre los usuarios de Internet.





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Entre los artistas más destacados se encuentran exponentes de la talla de Michael Jackson, David Bowie, Frank Sinatra, Queen, The Beatles; hasta artistas más contemporáneos como Coldplay, Bruno Mars, Adele, Ariana Grande, entre otros.

Pese a que hay exponentes extranjeros como la banda surcoreana BTS, no se aprecian canciones en español o propia de la cultura latinoamericana.

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La lista de canciones tiene en total una duración de 13 horas y ha sido guardada más de 15 mil veces por los usuarios de Internet. El viaje durará aproximadamente 10 días y ya se han compartido fotografías tanto de la Tierra como de la Luna tomadas desde la cápsula; de hecho, este 6 de febrero, los fanáticos tendrán la posibilidad de conectarse a la transmisión en vivo de la NASA para apreciar el momento exacto en el que los astronautas se acercarán a la cara oculta de la Luna para llevar a cabo su proceso de investigación, que dará pie a nuevas misiones.

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