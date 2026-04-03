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Carolina Acevedo se casará con Lucas Jaramillo, video del compromiso

La mujer había declarado que no se casaría nuevamente, sin embargo, su pareja, Lucas Jaramillo, la sorprendió y ella no dudó al responderle que sí, momento que presumió en sus redes sociales.

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Actriz de ‘Nuevo Rico, Nuevo Pobre’ anunció que se casará: “Esto es real, mil veces sí”

La mujer había declarado que no se casaría nuevamente, sin embargo, su pareja, Lucas Jaramillo, la sorprendió y ella no dudó al responderle que sí, momento que presumió en sus redes sociales.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 3 de abr, 2026
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Carolina Acevedo se casará con Lucas Jaramillo.