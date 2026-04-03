Actriz de ‘Nuevo Rico, Nuevo Pobre’ anunció que se casará: “Esto es real, mil veces sí”

Carolina Acevedo ha sorprendido al mundo de la farándula con un tierno anuncio en medio de este viernes 3 de abril. Por medio de sus redes sociales, compartió una serie de fotos y videos en los que el amor es el completo protagonista y donde deja ver uno de los momentos más especiales de su vida reciente.

Lee más: Carolina Acevedo recuerda un incidente inolvidable en el set: "No pude evitar devolverle el golpe"



Carolina Acevedo y Lucas Jaramillo se casarán

En las imágenes, la intérprete de Rosmery en la primera versión de ‘Nuevo Rico, Nuevo Pobre’ aparece abrazando a su pareja y muy sonriente. Además, compartió el momento exacto en el que, durante la canción ‘Si nos dejan’, el hombre le propuso matrimonio, generando una escena cargada de emoción y romanticismo.



Aunque no se alcanza a escuchar lo que dice, sí se ve claramente que, tan pronto ve la joya, no puede aguantar el llanto y abraza inmediatamente a su pareja. En las otras instantáneas aparecen los dos, junto a algunos de sus familiares, muy emocionados y sonrientes, celebrando este importante paso en su relación.

“No es solo un anillo… es la forma más linda de decir “esto es real” 🌿💍. Y mientras todo alrededor era amor, supe que estábamos exactamente donde debíamos estar 🤍” @lucasjaramillo mil veces sí!!!! ♥️”, es el texto con el que acompañó la declaración de amor.

Publicidad

Los comentarios no se han hecho esperar y otros famosos colombianos, como Alejandra Serje, Paola Turbay, Katherine Porto, Viña Machado, Juliana Galvis, César Mora, Luna Báxter, Norma Nivia y Yaneth Waldman, entre otros, han dejado mensajes de felicitación, evidenciando el cariño que despierta la pareja en el medio.

“¡Que viva el amor!”, “Me da mucha felicidad por ti, mi Caro de mi corazón. ¡Qué lindos!”, “Todo el amor los acompañe”, “Los amo. ¡Sean muy, muy felices por siempre! ¡Que viva el amooooor!”, “Los quiero y deseo todo el amor y felicidad del mundo”, “Que sean muy felices”, dicen algunos de los mensajes.

Publicidad

Previamente, en una entrevista en Los 40 Colombia, la actriz había hablado sobre la posibilidad de volverse a casar y, sobre el tema, mencionó que creía que no lo haría, pues ya lo había hecho una vez y se sentía enamorada y comprometida sin necesidad de repetir la experiencia.

Lee más: Carolina Acevedo fue infiel y por eso terminó su matrimonio: él sería el cantante del que se enamoró

Sin embargo, parece que Lucas Jaramillo tenía otros planes y, ahora, los seguidores de la pareja están atentos a los nuevos detalles que puedan compartir sobre la ceremonia, ya sea a través de sus redes sociales o en futuras entrevistas relacionadas con este esperado matrimonio.