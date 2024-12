Carolina Acevedo recuerda un incidente inolvidable en el set: "No pude evitar devolverle el golpe"

Carolina Acevedo , reconocida actriz y presentadora colombiana, ha forjado una carrera sólida y versátil en la televisión nacional. Nacida en Ibagué, esta talentosa artista se ha destacado por sus interpretaciones en producciones de renombre, tanto en telenovelas como en programas de entretenimiento. Su habilidad para moverse entre géneros tan variados como la comedia y el drama le ha permitido consolidarse como una de las figuras más queridas y respetadas de la pantalla chica. Además, su trabajo también abarca el cine y el teatro, donde ha demostrado su amplio rango actoral.

En una reciente entrevista, Carolina compartió algunas experiencias incómodas y memorables de su trayectoria. Entre las anécdotas, mencionó una escena romántica en la que tuvo que besar a un compañero con mal aliento, un momento que recordó con humor a pesar de lo desagradable. Sin embargo, otra experiencia mucho más intensa llamó la atención.



Carolina Acevedo recibió una cachetada



Acevedo relató un incidente durante la grabación de una escena de violencia física que se salió de control. Según explicó, los actores utilizan técnicas específicas para simular golpes sin causar daño, como “la mano en coquita”, que permite que los impactos se vean reales pero sin herir a los involucrados. Sin embargo, en esa ocasión, su compañera rompió esta regla básica y le propinó una cachetada real, tan fuerte que le volteó la cara.

“Yo sabía que esa actriz no me soportaba, y tenía claro que me iba a golpear de verdad”, confesó Carolina. “Cuando me pegó, me dio tanta rabia que no pude evitar devolverle el golpe”.

El momento fue tan genuino que el director decidió no repetir la toma. La intensidad de las emociones transmitidas fue impactante, y la escena original se incluyó en la producción final. Para Carolina, más allá del malestar inicial, esta experiencia la ayudó a reafirmar la importancia de mantener el profesionalismo incluso en las situaciones más complejas.

Este episodio refleja los desafíos inesperados que enfrenta un actor durante su carrera y la fortaleza de Carolina para enfrentarlos. Su dedicación y entrega no solo destacan en su trabajo, sino que también inspiran a quienes la rodean. Con una carrera llena de éxitos, sigue siendo un referente en la industria del entretenimiento colombiano, motivando a las nuevas generaciones a perseguir sus sueños con pasión.