Jessi Uribe dijo cuándo va a mostrar a su hija con Paola Jara: “En redes está el demonio”

Durante la conversación, se abordaron preguntas como ¿si creen en las energías?, ¿si alguna vez decidieron entre el amor y lo pasajero?, ¿se arrepienten de algún error del pasado?, ¿qué opinan sobre las ‘sugar mommy’? y para finalizar, hasta hubo preguntas sobre Yeison Jiménez y su legado musical.

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Por otro lado, el intérprete de “OK” respondió la pregunta que todos sus seguidores se hacen: ¿por qué no muestran la cara de Emilia?

“Realmente, la única razón es porque a la niña no la hemos bautizado, pero queremos mostrarla cuando ya esté bautizada porque en redes sociales está el demonio suelto”, respondió de manera simple y sencilla. Agregó que prefiere no dejar que las malas energías lleguen a su bebé.

Además, el bumangués recuerda que cuando estaba en su otra relación, alguna vez recibió un comentario que decía “ojalá sus hijos se mueran”, refiriéndose a los mellizos recién nacidos; es por eso que el cantante emprendió una investigación exhaustiva y encuentra que la persona que le escribió el mensaje, pero se lleva la gran sorpresa de que quien estaba detrás de la pantalla, era un niño de unos 10 años aproximadamente.



¿Cuánto tiempo lleva Jessi Uribe con Paola Jara?

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Los intérpretes de ‘Mala Mujer’ y ‘Dulce Pecado’, comenzaron a salir en en 2019, año en el que confirman que llevan meses saliendo. Al paso de los años, la pareja decide contraer matrimonio en mayo del 2022, siendo este un evento personal y privado, sin embargo, tan solo años después deciden celebrar sus Bodas de Seda”, es decir, su relación ha perdurado alrededor de siete años.

Sin embargo, la pareja ha sido una de las más polémicas de la farándula, pues tuvieron que aguantar muchas críticas por el tema de la infidelidad, pero han superado todo esto y demostrado que su amor es más fuerte que las personas mal intencionadas.