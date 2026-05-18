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Jessi Uribe dijo cuándo va a mostrar a su hija con Paola Jara en redes sociales

Jessi Uribe dijo cuándo va a mostrar a su hija con Paola Jara en redes sociales. Contó que tiene una teoría por la que prefiere, por ahora, no mostrar la cara de la bebé.

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Jessi Uribe dijo cuándo va a mostrar a su hija con Paola Jara: “En redes está el demonio”

En medio del podcast ‘Historias Con Ritmo’ de Caracol Televisión, Jessi Uribe, Alzate, Luisito Muñoz y Freddy Montoya hablan de temas delicados y polémicos, entre ellos, sus hijos y Yeison Jiménez.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 18 de may, 2026
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Jessi Uribe