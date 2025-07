Así fue como Paola Jara logró ser conquistada por Jessi Uribe: "No me gustaba ni cinco"

Aunque hoy son una de las parejas más queridas de la música popular en Colombia, la historia de amor entre Paola Jara y Jessi Uribe no comenzó con un flechazo, al menos no para ella. La cantante ha confesado recientemente que, al principio, Jessi no le gustaba “ni cinco”.

La música fue el punto de partida de esta relación. Paola y Jessi se conocen durante la preparación de la canción 'Como si nada', una colaboración que los llevó a pasar tiempo juntos en grabaciones y promociones. “Yo lo había visto en emisoras, en eventos, pero no me llamaba la atención. Es más, yo decía ‘es como mañecito’, no me parecía atractivo”, confiesa Paola entre risas.

Sin embargo, Jessi no se dejó intimidar por la falta de interés inicial. Desde el primer momento le confesó a Paola que era su amor platónico y empezó a cortejarla con persistencia, detalles y mucho coqueteo. Incluso le pedía besos y no dudaba en demostrarle lo mucho que le gustaba.

Uno de los momentos clave en la conquista fue cuando Jessi le envió una nota de voz con una canción que él mismo escribió: 'Prohibido enamorarse'. La letra, la melodía y la intención detrás de ese gesto lograron tocar el corazón de Paola.

Con la llegada de la pandemia por COVID-19, la relación se consolidó aún más. Decidieron vivir juntos en Medellín, en la casa de la familia de Paola. Compartir ese tiempo en confinamiento, en un entorno más íntimo, fortaleció los lazos entre ambos.

A pesar de que Paola nunca se imaginó casándose, Jessi tenía muy claro que quería dar ese paso. Él insistía en tener una boda religiosa, ya que su matrimonio anterior fue por lo civil. Finalmente, se casaron en una ceremonia íntima y sencilla, muy al estilo de la pareja.

Durante la entrevista, Jara confesó que nunca soñó con casarse; sin embargo, admitió que se disfrutó toda la organización del evento, al que asistieron sus seres más cercanos.

