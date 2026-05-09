Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
¿De qué murió Germán Vargas Lleras?
En Vivo A Otro Nivel
Día de la Madre en Colombia
Programación
YouTube Caracol Televisión

Qué dijeron Jessi Uribe y Alzate acerca de dar entrevistas sobre Yeison Jiménez - CaracolTV

Alzate y Jessi Uribe se refirieron sobre cómo han experimentado el duelo por la muerte de su amigo Yeison Jiménez desde que el 10 de enero se conoció la noticia de su deceso.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Jessi Uribe y Alzate dijeron por qué no les gusta hablar de Yeison Jiménez: "Un tema delicado"

Los cantantes de música popular se refirieron sobre cómo han experimentado el duelo por la muerte de su amigo desde que el 10 de enero se conoció la noticia de su deceso.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 9 de may, 2026
Comparta en:
Qué dijeron Jessi Uribe y Alzate sobre cómo llevan el duelo por la muerte de Yeison Jiménez.