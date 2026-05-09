Jessi Uribe y Alzate dijeron por qué no les gusta hablar de Yeison Jiménez: "Un tema delicado"

A propósito del lanzamiento de ‘Angel o Demonio’, Jessi Uribe, Alzate, Luisito Muñoz y Fredy Montoya concedieron una entrevista para ‘Historias con Ritmo’, espacio en el que hablaron sobre sus vidas personales y recordaron a Yeison Jiménez, quien murió el 10 de enero en un accidente de avioneta.

Mira desde el minuto 15:00



Mira también: Jessi Uribe cuenta cómo descubrió a persona que amenazó a sus hijos y quién era



Por qué a Jessi Uribe y Alzate no les gusta hablar de la muerte de Yeison Jiménez

Durante la conversación, Alzate explicó que la noticia impactó a varios artistas de la música popular, especialmente porque muchos de ellos deben viajar constantemente por compromisos laborales. Según comentó, el tema todavía genera sensibilidad entre quienes compartieron con el cantante y prefieren no profundizar demasiado en lo ocurrido.

“Nos dejó fríos a todos, a muchos les ha tocado ni siquiera hablar del tema para tratar de dejarlo descansar a él y, segundo, dejar aquí de sufrir los que estamos en vida, pero es un tema muy delicado. A mí ya casi no me gusta hablar”, dijo.





Además, el intérprete aseguró que la situación llevó a varios colegas a reflexionar sobre las dinámicas de trabajo y los constantes desplazamientos que deben realizar dentro y fuera del país. En ese sentido, señaló que la muerte de Yeison Jiménez marcó a muchas personas cercanas al género musical.

Publicidad

Mira también: Jessi Uribe habló de cómo inició con Paola Jara: "Quién dice si era pasajero o no"

Por su parte, el intérprete de 'Dulce Pecado' manifestó que todavía siente difícil asimilar la ausencia de su amigo, especialmente porque sus canciones continúan sonando con frecuencia en diferentes espacios.

Publicidad

“Parece mentira porque no sé qué tiene la música, no sé qué tiene la música o no sé qué pasa que antes no era lo mismo que ahorita con la música, es que uno escucha la música de Yeison en todo lado y parece mentira, o sea, uno cree que no pasó”, mencionó.

Mira también: Paola Jara y Jessi Uribe se fueron de gira por Europa con su hija Emilia: las fotos emocionaron

Asimismo, los artistas coincidieron en que 'El Aventurero' mantenía una relación cercana con muchas personas dentro de la industria musical. Sobre ese aspecto, Alzate indicó que el cantante tenía una vida social activa y un amplio círculo de amistades, algo que, según comentó, es diferente en su caso.

De igual manera, el artista afirmó que actualmente intenta alejarse de parte del contenido relacionado con el fallecimiento del intérprete en redes sociales. Según explicó, busca vivir el duelo de una manera más tranquila y evitar exponerse constantemente a publicaciones sobre el tema.