Kathe, del ‘Desafío’ está embarazada y ya le tienen nombre al bebé: ¿quiere niña o niño?

¡Confirmado! Kathe, integrante del Desafío Siglo XXI, está embarazada y se convierte en la primera participante en la historia del reality en estarlo.

La noticia se confirmó cuando Mafe Aristizábal llegó a Playa Baja y le informó a la jove, quien había regresado a este territorio minutos antes, que tenía los resultados oficiales de los exámenes que se realizó. Además, le entregó varios regalos y comida para su bebé.

Más tarde, Andrea Serna llamó a las casas para compartir la noticia y le preguntó a Kathe cómo se siente al saber que se convertirá en mamá.

“Estoy súper emocionada, asimilando la noticia. Ya nos trajeron nuestros primeros regalitos… varias cositas, un body. Emocionada con lo que se viene, es un reto enorme, pero feliz”, respondió la competidora.



¿Qué nombre le pondría Kathe del Desafío a su bebé?

Andrea le contestó: “Es retador ser madre; es un universo fascinante. Ser madre… vas a conocer otras formas de amar. El papá se está enterando de una forma única e insólita, por las pantallas del Desafío, y ahora los abuelos también”.

Finalmente, Kathe confesó que le gustaría tener una niña, mientras que sus compañeros de Neos ya tienen un nombre si llega a ser niño: Neonas, una combinación entre “Neos” y Nicolás, el nombre del padre.





