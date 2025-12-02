Publicidad

Kathe, del ‘Desafío’ está embarazada y ya le tienen nombre al bebé: ¿quiere niña o niño?

Por primera vez en los 21 años de historia del Desafío, hay una mujer embarazada en el programa. Los exámenes de Kathe salieron positivos y tras recibir los primeros regalos, su equipo revela que ya le tienen nombre al bebé si llega a ser niño.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 2 de dic, 2025
