Yoifer, exparticipante del 'Desafío', confirma que tiene novio: mira la romántica foto - CaracolTV

A través de su cuenta de Instagram, en la que acumula más de 200 mil seguidores, ha posteado los mejores momentos con su pareja. Sus amigos no han parado de comentar por esta noticia.

Yoifer, exparticipante del 'Desafío', confirma que tiene novio: mira la romántica foto

A través de su cuenta de Instagram, en la que acumula más de 200 mil seguidores, ha posteado los mejores momentos con su pareja. Sus amigos no han parado de comentar por esta noticia.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 2 de dic, 2025
Como Yoifer, del 'Desafío', confirma que tiene novio: hubo hasta beso en la foto