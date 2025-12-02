Yoifer, exparticipante del 'Desafío', confirma que tiene novio: mira la romántica foto

Después de las especulaciones que hacían en redes sociales, por fin se confirmó que Yoifer, exparticipante del 'Desafío' tiene pareja. Él posó muy feliz al lado de su nuevo amor y los seguidores no dudaron en reaccionar a este momento, que quisieron compartir con todos.

Quién es el novio de Yoifer, del 'Desafío'

El ovio de Yoifer se llama Jesús Ospino, y en su cuenta de Instagram, en donde acumula más de 1.000 fans, comparte las diferentes actividades que hace a diario. La primera publicación es la ráfaga de imágenes en donde están los dos afirmando lo mucho que se aman. La foto tiene la siguiente descripción ''Quédate y sé mi último amor, mi curita".



Los seguidores no dudaron en reportarse, asimismo, como otro exparticipantes del 'Desafío'. Una de las personas que los felicitó fue Anamar, asimsimo, Karen, entre otros amigos que no dudaron en expresar su felicidad al verlos juntos en este camino.

"Fan de su relación", "hermosos", "esta pareja es todo lo que está bien, sean felices", "un aplauso pa esta pareja que está enamorada", "que viva el amor", "los amo, me encantan", "feliz de ver a la gente ser feliz", "bellos, está pareja cada día me enamora más", dijeron algunos.





Quién es Yoifer, exparticipante del Desafío

Yoifer Andrés Lemus Moreno, conocido como Yoifer, es un joven deportista chocoano y exparticipante del Desafío XX. Desde temprana edad se destacó en el levantamiento de pesas, disciplina que practica desde los 15 años y en la que ha obtenido medallas en torneos nacionales. Su participación en el reality le permitió mostrar su talento físico, su disciplina y su carácter humilde.

A lo largo de su vida ha enfrentado dificultades económicas y personales, incluidas situaciones de humillación por no contar con los recursos necesarios para estudiar y momentos de crisis emocional. Aun así, su historia de esfuerzo y superación lo convirtió en un ejemplo para muchos. Tras su paso por el programa, Yoifer logró mayor visibilidad y encontró nuevas oportunidades para seguir creciendo tanto en lo deportivo como en lo personal.

