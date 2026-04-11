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A qué hora canta Morat en Coachella y dónde ver GRATIS la transmisión

La banda colombiana Morat se presentará en Coachella 2026 este sábado 11 y 18 de abril y sus fanáticos podrán ver su show en vivo de forma gratuita. Aquí te contamos todos los detalles.

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Morat en Coachella 2026: a qué HORA cantan y dónde ver GRATIS la transmisión

La banda colombiana Morat se presentará en Coachella 2026 este sábado 11 y 18 de abril y sus fanáticos podrán ver su show en vivo de forma gratuita. Aquí te contamos todos los detalles.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 11 de abr, 2026
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Morat en Coachella 2026