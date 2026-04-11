Morat en Coachella 2026: a qué HORA cantan y dónde ver GRATIS la transmisión

Coachella, uno de los festivales musicales más importantes del mundo, inició el viernes 10 de abril en el Empire Polo Club, en Indio, California, Estados Unidos, con grandes presentaciones de artistas que encendieron los motores del evento.

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Para esta edición, el cartel incluye a figuras como Justin Bieber, Karol G y Sabrina Carpenter, y los fanáticos tendrán una nueva oportunidad el próximo fin de semana, cuando se realice la segunda ronda de conciertos. Entre los colombianos, además de ‘La Bichota’, también estará la banda de pop bogotana Morat.

A qué hora se presenta Morat en Coachella 2026

La banda tendrá su presentación el sábado 11 de abril en el escenario Gobi, desde las 10:10 p. m. (hora local) hasta las 11:00 p. m., lo que significa que en Colombia podrá verse desde las 12:10 a. m.



Sus fanáticos esperan que Martín Vargas Morales, Juan Pablo Villamil, Simón Vargas Morales y Juan Pablo Isaza no solo interpreten sus más recientes canciones, sino también los temas con los que alcanzaron la fama internacional.

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Dónde ver el concierto de Karol G y Morat en Coachella 2026

Los interesados en seguir estas presentaciones podrán conectarse de manera gratuita, sin necesidad de registro, a través del canal oficial de YouTube de Coachella, que transmitirá el evento tanto para Colombia como para Estados Unidos.

La transmisión estará disponible en distintos dispositivos, como computadores, televisores, celulares y tabletas. Además, permitirá ver a los artistas que se presentarán en los ocho escenarios dispuestos para el festival.

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A qué hora se presenta Karol G en Coachella 2026

La intérprete de ‘Cairo’ y ‘Coleccionando heridas’ tiene programadas dos fechas en el festival: los domingos 12 y 19 de abril. Para la primera presentación, la artista se subirá al Coachella Stage a las 9:55 p. m. (hora de California), es decir, a las 11:55 p. m. en Colombia.

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