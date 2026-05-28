Murió querido humorista colombiano: "Deja una huella imborrable"

El mundo del entretenimiento está de luto debido a la muerte de William Hernando Jerez Medina, más conocido en la escena artística como Mimo Garo. El comediante era famoso principalmente en Santander, donde se dedicaba a hacer pantomima y clown en las calles, recibiendo así el apoyo de decenas de personas.

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Fue la Alcaldía Municipal de Málaga la que confirmó la noticia a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram: "Su talento, humildad y pasión por regalar sonrisas permanecerán vivos en la memoria de quienes tuvieron el privilegio de verlo brillar. Paz en su memoria y fortaleza para sus familiares y seres queridos”, se lee en el post que ya recoge múltiples reacciones.

Por el momento no se conocen los motivos de su deceso; por lo que los fanáticos están atentos al pronunciamiento por parte de sus colegas y su familia.

¿Quién era Mimo Garo, el comediante colombiano que murió?



Jerez Medina nació en Málaga, Santander, en 1984, pero se trasladó a Bucaramanga en su juventud para estudiar Derecho en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Pese a que hizo seis semestres de carrera, tomó la decisión de dedicarse al arte, presentando desacuerdos con personas cercas a su círculo.

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El famoso mimó perfeccionó su oficio gracias a su participación en centros culturales y espacios como La Candelaria en Bogotá. Además, ganó gran popularidad gracias a que trabajaba en zonas como la Calle 36, el Parque Santander y el barrio de Cabecera.

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Las reacciones por parte de los usuarios de Internet a su deceso no se han hecho esperar, pues han deseado paz en su tumba, han recordado su trabajo y han enviado comentarios de fortaleza a sus seres queridos para enfrentar la pérdida:

"Qué triste noticia”, “Gran humorista”, “Lo recordaremos mucho”, “Adiós a un grande", son algunos de los mensajes que se destacan en las plataformas digitales.

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