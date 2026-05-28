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Murió Mimo Garo, famoso humorista colombiano: Santander está de luto - CaracolTV

William Jerez forjó una carrera dentro del mundo del humor gracias a su labor en las calles trabajando como mimo. Fanáticos y colegas lo despiden con cariño en redes sociales.

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Murió querido humorista colombiano: "Deja una huella imborrable"

William Jerez forjó una carrera dentro del mundo del humor gracias a su labor en las calles trabajando como mimo. Fanáticos y colegas lo despiden con cariño en redes sociales.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 28 de may, 2026
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Murió Mimo Garo, destacado comediante colombiano.
Murió Mimo Garo, destacado comediante colombiano.
Foto: tomada de Internet y GettyImages.