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Murió Sammy Marrero, intérprete de 'El Solitario', a los 84 años- CaracolTV

Jennissa, hija del reconocido artista boricua, fue la encargada de confirmar a través de redes sociales la noticia. Esto se sabe hasta el momento sobre el deceso.

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Murió Sammy Marrero, ícono de la salsa recordado por canciones como 'El Solitario'

Jennissa, hija del reconocido artista boricua, fue la encargada de confirmar a través de redes sociales la noticia. Esto se sabe hasta el momento sobre el deceso.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 17 de may, 2026
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Murió el famoso cantante Sammy Marrero a los 84 años.