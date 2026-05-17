Murió Sammy Marrero, ícono de la salsa recordado por canciones como 'El Solitario'

El mundo del entretenimiento está de luto tras conocerse la muerte de Samuel Marrero González, conocido artísticamente como Sammy Marrero, cantante recordado por su trayectoria dentro de la salsa durante la década de los 70. El fallecimiento del artista se conoció el 16 de mayo, cuando su familia confirmó la noticia a través de redes sociales.

La información fue dada a conocer por su hija, quien publicó un mensaje en plataformas digitales honrando su memoria: “Papi fue mucho más que un gran cantante y una voz querida por el público; fue un ser humano excepcional, un padre amoroso, abuelo, familiar y amigo inolvidable”, expresó Jennissa.



Hasta el momento, no se ha revelado el motivo exacto de su muerte. Sammy Marrero tenía 84 años y, en los últimos meses, medios de comunicación de Puerto Rico habían informado sobre complicaciones relacionadas con su estado de salud.

De acuerdo con el diario El Nuevo Día, el cantante se encontraba delicado de salud, aunque en ese momento no se especificaron las causas ni se entregaron mayores detalles sobre su condición médica.

Sammy Marrero fue reconocido por hacer parte de ‘La Selecta’, agrupación fundada por Raphy Leavitt y considerada una de las orquestas representativas de la salsa en Puerto Rico. Durante su paso por el grupo, el cantante participó en diferentes producciones musicales y en presentaciones realizadas tanto en escenarios locales como internacionales.





Además, a lo largo de su trayectoria artística, el intérprete llevó su música a distintos países de América Latina, así como a Estados Unidos y Puerto Rico.

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Tras conocerse la noticia de su muerte, seguidores y personas cercanas al mundo de la música comenzaron a compartir mensajes en redes sociales para despedir al cantante. En varias publicaciones, los usuarios destacaron canciones, presentaciones y recuerdos relacionados con su paso por ‘La Selecta’, agrupación con la que alcanzó reconocimiento dentro del género salsero.

"😢😢😢descanse en paz", "Paz en su tumba… Se están muriendo los grandes", "Cunita blanca......🎶🎶🎶🎶", son algunos de los mensajes que se destacan en las plataformas digitales.

