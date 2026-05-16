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Cómo es amistad de Antonio Sanint y Julián Arango; se conocen desde los 14 años

Detalles de cómo comenzó la amistad de Antonio Sanint y Julián Arango, reconocidos comediantes y actores de Colombia. Revelaron que se conocen desde los 14 años.

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Así nació la amistad de Antonio Sanint y Julián Arango; se conocen desde los 14 años

Los actores bogotanos han creado un vínculo que va más allá de la amistad, pues, además de considerarse hermanos de la vida, son colegas y trabajan juntos desde hace varias décadas.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 16 de may, 2026
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