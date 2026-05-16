Así nació la amistad de Antonio Sanint y Julián Arango; se conocen desde los 14 años

Antonio Sanint y Julián Arango contaron la historia de cómo nació su amistad en ‘Se Dice de Mí, programa de Caracol Televisión. Los actores revelaron que una vez, cuando tenían 14 años, Sanint estaba con un amigo relatando un cuento del narrador David Sánchez.

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Arango conocía la misma historia, porque su papá también tenía el casette en el que estaba grabada, y empezó a contestarle a Sanint. Ahí empezaron a conversar y se dieron cuenta de que sus padres se conocían, que tenían el mismo estilo de humor y que, además, habían vivido situaciones similares.

Los adolescentes, en busca de dinero, empezaron a “echar cuentos” en lugares en los que los contrataban (como fiestas de 15 años). Como les tocaba movilizarse a pie, durante los trayectos, iban inventando personajes y, de a poco, crearon un vínculo fuerte que se mantiene en el tiempo.

Incluso, Sanint se cambió de colegio porque Arango le hizo la propuesta para que pudieran hacer obras de teatro escolares. Posteriormente, Sanint quiso probar suerte en Estados Unidos, en donde tuvo varias dificultades, pues le tocó sobrevivir con lo mínimo.



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Aunque luego todo mejoró y logró conseguir trabajo en una agencia de publicidad, su amigo lo recomendó para trabajar en Colombia, por lo que él regresó. Ahí empezaron a trabajar juntos creando campañas muy exitosas, pero también explotaron la química y el humor.

Comenzaron a hacer comedia en bares, hasta que Fanny Mikey los escuchó y les dio la oportunidad de presentarse en los teatros más importantes de Bogotá. Los artistas se convirtieron en un éxito y actualmente siguen cosechando logros. Además, mantiene intacta su hermandad.



¿Quién es la pareja de Antonio Sanint?

El actor y comediante colombiano Antonio Sanint mantiene una relación sentimental con Marcela Barajas, una reconocida entrenadora fitness e influenciadora digital colombiana, con quien está casado desde 2019. La pareja se ha convertido en una de las más estables del entretenimiento nacional y suele compartir en redes sociales momentos de su vida personal, rutinas de ejercicio y proyectos conjuntos relacionados con bienestar y salud.

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Sanint y su esposa se conocieron luego de haber tenido otros matrimonios que no funcionaron, y en los que nacieron sus hijos. Pese a sus relaciones fallidos, volvieron a creer en el amor y ya llevan siete años juntos. Actualmente están radicados en Nueva York, Estados Unidos, una experiencia que él define como toda una "aventura".

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