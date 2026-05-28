En 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. María va a la oficina de su esposo y él la trata mal porque cree que lo engaña. La mujer le dice que no está de acuerdo con la forma en la que le habla y él, sarcásticamente, le pide perdón.
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María queda con la intriga de saber que le dirá su esposo y va a su despacho
María va a la oficina de su esposo y él la trata mal porque cree que lo engaña. La mujer le dice que no está de acuerdo con la forma en la que le habla y él, sarcásticamente, le pide perdón.