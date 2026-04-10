Hija de Catalina Gómez y Juan Pablo Llano, se creció y estudiará becada en EE. UU.

La presentadora Catalina Gómez dio a conocer que su hija, Violeta Llano, fue aceptada en varias universidades de Estados Unidos y que además obtuvo una beca para continuar sus estudios superiores. La información se difundió a través de sus redes sociales, donde también compartió detalles sobre este nuevo paso en la vida académica de la joven.

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A esto se dedica la hija de Juan Pablo Llano y Catalina Gómez

Según lo expuesto, Violeta recibió múltiples ofertas de instituciones educativas, la mayoría ubicadas en el estado de Florida, especialmente en la ciudad de Miami. Este lugar coincide con el sitio de residencia de sus padres, quien desde hace varios años viven allí y desarrolla proyectos relacionados con su carrera artística.



En la publicación también se incluyó un reconocimiento obtenido por Violeta en su colegio, donde fue destacada como estudiante senior en el área de danza. Catalina explicó que este anuncio fue tomado directamente de los canales oficiales de la institución educativa, donde se resaltó el desempeño de su hija en esta disciplina.





Además de compartir la noticia, la presentadora acompañó el mensaje con palabras en las que expresó la importancia de los logros alcanzados por su hija a lo largo de su proceso formativo. En ese mismo espacio, señaló que Violeta logró ser admitida en varias universidades, superando diferentes procesos de selección académica, y confirmó que cursará sus estudios bajo la modalidad de beca.

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"Ser papás es sostener cuando todo pesa, es quedarse cuando hay dudas, es creer incluso cuando ellos no pueden ver claro. Es estar en las caídas, en los intentos, en los días silenciosos… y también en esos momentos donde la vida, por fin, responde y donde todo florece... Porque lo bonito no es solo el logro, es todo lo que hubo antes para llegar ahí", se lee en el sentido mensaje junto a la publicación.

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Violeta Llano, quien tiene 18 años, ha estado vinculada a actividades artísticas desde temprana edad. Ha participado en proyectos como actriz, modelo y bailarina, y también mantiene actividad constante en redes sociales, donde publica contenidos relacionados con la danza y otras expresiones creativas.

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En cuanto a su formación profesional, se indicó que la joven tiene previsto estudiar Relaciones Públicas en Estados Unidos. Esta decisión se alinea con sus intereses y con el entorno en el que ha crecido, marcado por la comunicación y el entretenimiento.

Violeta es la hija mayor de Catalina Gómez y Juan Pablo Llano, quienes han mantenido una relación de larga duración dentro del ámbito público. La pareja se conoció durante su etapa universitaria mientras cursaban estudios en áreas relacionadas con la comunicación y la publicidad. Ambos desarrollaron su proyecto de grado en conjunto y se graduaron en el año 2001.

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Tras varios años de relación, contrajeron matrimonio y formaron una familia junto a sus dos hijos: Violeta y Matías. A lo largo del tiempo, han compartido distintos momentos familiares en espacios públicos y redes sociales, donde han mostrado aspectos de su vida personal y profesional.

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