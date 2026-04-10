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Quién es la hija de Catalina Gómez y Juan Pablo Llano estudiará en Estados Unidos - CaracolTV

Violeta Llano fue aceptada en varias universidades en Estados Unidos y obtuvo una beca. La noticia fue compartida por su madre, Catalina Gómez, a través de redes sociales.

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Hija de Catalina Gómez y Juan Pablo Llano, se creció y estudiará becada en EE. UU.

Violeta Llano fue aceptada en varias universidades en Estados Unidos y obtuvo una beca. La noticia fue compartida por su madre, Catalina Gómez, a través de redes sociales.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 10 de abr, 2026
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