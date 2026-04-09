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Cuántos años tiene hija de Caterin Escobar y quién es el novio de la actriz

Detalles sobre la hija de Caterin Escobar, reconocida actriz de 'Las Muñecas de la Mafia', producción de Caracol Televisión. Edad a la que la tuvo, y quién es su actual pareja.

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Ella es la bella hija de Caterine Escobar, a quien tuvo a los 23 años: son muy parecidas

La actriz caleña tuvo a su primogénita, María José Ríos, cuando estaba consolidando su carrera en la actuación, y, por lo mismo, ella la acompañó a varias grabaciones.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 9 de abr, 2026
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Ella es la bella hija de Caterine Escobar