Ella es la bella hija de Caterine Escobar, a quien tuvo a los 23 años: son muy parecidas

Caterine Escobar tuvo a su hija a los 23 años, con una pareja que conoció en Cali, pero se separó de él poco después de dar a luz, por lo que fue madre soltera, contó en el pódcast de ‘Las Sandoval’.Por lo mismo, cuando la actriz se mudó a Bogotá, María José la acompañó a varias grabaciones e, incluso, estuvo en el set de ‘Las Muñecas de la Mafia’, con apenas cuatro años, acompañando a su mamá.

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Esas experiencias forjaron un vínculo muy fuerte entre la actriz y su primogénita, de tal manera que más que hija y madre, son amigas y cómplices. De hecho, disfrutan entrenar juntas en el gimnasio, comparten la ropa, hábitos y hasta hacen ‘trends’ de redes sociales.

Así ha quedado registrado en la cuenta de Instagram de Escobar, misma que la actriz aprovechó para dejar un amoroso mensaje a su hija, a propósito de los 21 años que cumplió el 8 de abril de 2026:

“Eres mi hija, mi amiga, mi compañera, mi guía y mi mejor maestra. Gracias, hija por estos 21 años de tanto amor. Gracias por no soltarme la mano y siempre estar a mi lado. Te amo y deseo que seas muy feliz. ❤️❤️❤️”, se lee en la publicación de la caleña.



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La actriz también es mamá de Matías, un adolescente de 15 años que nació como fruto de la relación de ella con el actor Tommy Vásquez, y quien es uno de los grandes amores de María José, pues, pese a la diferencia de edad, tienen una muy buena relación.



¿Quién es la pareja actual de Caterin Escobar?

Caterin Escobar mantiene actualmente una relación sentimental con Mario Alberto Yepes, exfutbolista de la Selección Colombia, con quien ha sido vista públicamente en diferentes escenarios y viajes recientes.

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Aunque en un inicio ambos evitaron confirmar su noviazgo, posteriormente comenzaron a compartir momentos juntos en redes sociales y apariciones públicas, lo que evidenció la cercanía entre los dos. Además, la pareja ha demostrado que tiene una muy buena relación con los hijos del otro, lo que ha permitido que su relación fluya cada vez más.