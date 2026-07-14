Equipo de Rosalía está de luto por muerte de exbailarín: fue reportado como desaparecido

El mundo del entretenimiento está de luto debido a la muerte de Michael-Anthony Leones Espino, conocido dentro del mundo artístico como Myke Moves. El joven de 28 años fue reportado como desaparecido el pasado domingo 12 de julio en el suroeste de Florida, Estados Unidos; de acuerdo con las autoridades, se había solicitado tener cuidado cuando intentaran entrar en contacto con él.

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Pese a que el hallazgo de su cuerpo sin vida tuvo lugar el pasado 13 de julio, cerca de las vías del tren, la noticia fue confirmada oficialmente un día después. Cabe aclarar que los fanáticos de Rosalía acudieron a grupos en redes sociales para pedir ayuda y dar así con su paradero:

“Este es el tipo de noticias que nunca nos gustaría compartir, pero hoy necesitamos vuestra ayuda. Mykee, uno de los motopapis, ha desaparecido y desde las autoridades nos piden colaboración para ayudar a encontrarlo”, se leyó en una de las publicaciones previas a la noticia de su fallecimiento.



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Qué se sabe sobre la muerte del exbailarín de Rosalía

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, se trataría de un suicidio, así lo informaron medios como NBC 6 y Telemundo 51; sin embargo, no hay confirmación hasta el momento.

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El bailarín fue visto por última vez con vida saliendo del bloque 14200 del Southwest 161st Court.

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En su cuenta oficial de Instagram, Leones Espino recoge más de 80 mil seguidores que permanecían atentos a los proyectos en los que trabajaba, pues acostumbraba a compartir su trabajo en las plataformas digitales.

Mike tuvo la posibilidad de trabajar con Rauw Alejandro en 'Rauw Alejandro World Tour' en 2021, en el 'Vice Versa World Tour' que tuvo lugar entre 2021 y 2022, en el 'Cosa Nuestra World Tour' de 2025, y en el 'Saturno World Tour'. Asimismo, hizo parte del equipo de trabajo de Rosalía, realizando coreografías para sus giras 'Motomami World Tour'.

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Diferentes admiradores de su trayectoria artística y figuras públicas han acudido a sus últimos posts en redes sociales para desearle paz en su tumba y para recordar los mejores años de su trayectoria en el mundo del espectáculo.

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"Que descanse en paz, fuerza para su familia", "Qué triste ver este tipo de noticias", "Era demasiado talentoso", son algunos de los mensajes que se destacan.