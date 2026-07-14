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Murió Michael-Anthony Leones Espino, bailarín de Rosalía, en Estados Unidos - CaracolTV

Michael-Anthony Leones Espino había sido reportado como desaparecido hace dos días, pero fue este de julio que se confirmó la muerte del bailarían de Rosalía y Rauw Alejandro.

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Equipo de Rosalía está de luto por muerte de exbailarín: fue reportado como desaparecido

La noticia tiene lugar a pocos días de que la cantante española ofrezca las dos fechas de su gira en Bogotá, Colombia. Fanáticos se han solidarizado con la causa en redes sociales.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 14 de jul, 2026
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Murió exbailarín de Rosalía y Rauw Alejandro; esto se sabe sobre su deceso.
Murió exbailarín de Rosalía y Rauw Alejandro; esto se sabe sobre su deceso.
Foto: Instagram @rosalia.vt