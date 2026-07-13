¿Qué es adenomiosis? Enfermedad que le diagnosticaron a actriz de ‘Tarde lo Conocí’

La actriz Brenda Hanst habló por primera vez sobre la adenomiosis, una enfermedad ginecológica con la que ha convivido durante varios años y que le ha provocado intensos dolores menstruales, inflamación abdominal y otros síntomas que han afectado su calidad de vida.

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La artista recordó que las primeras señales aparecieron hace aproximadamente una década, cuando empezó el dolor y decidió acudir al médico para descubrir la razón. Explicó que desde la adolescencia ya sufría reglas muy dolorosas, aunque durante un tiempo los síntomas disminuyeron antes de regresar con mayor intensidad.

“Son dos días terribles. A veces, si estoy en casa, prefiero quedarme en casa. Me da mucha hemorragia y mucho dolor, pero un dolor que te puede tumbar”, relató sobre los episodios más difíciles que enfrenta durante su periodo menstrual.





Como parte del tratamiento, Brenda se sometió a la colocación de un dispositivo intrauterino con fines terapéuticos. Según explicó, este busca reducir el dolor y hacer que la menstruación desaparezca, aunque aclaró que la enfermedad seguirá presente: “Esto no quiere decir que se me va a quitar, siempre va a estar ahí. Solo va a calmar el dolor”.

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Qué es la adenomiosis, enfermedad de Brenda Hanst

De acuerdo con Mayo Clinic: “La adenomiosis se produce cuando el tejido que normalmente recubre el útero (tejido endometrial) se desarrolla en la pared muscular del útero. El tejido desplazado sigue actuando normalmente, se engrosa, se degrada y produce sangrado durante cada ciclo menstrual. El resultado puede ser un útero agrandado y una menorragia dolorosa”.

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La entidad médica también señala: “Los médicos no están seguros de las causas de la adenomiosis, pero la enfermedad suele resolverse después de la menopausia. Para las mujeres que tienen molestias graves por la adenomiosis, los tratamientos hormonales pueden ayudar. La extirpación del útero (histerectomía) cura la adenomiosis”.

Además, la actriz aseguró que esta condición pudo influir en otros cambios de su salud, como el aumento de peso y la ansiedad: “Llevo 15 kilos de más de cuando ustedes me conocieron. Puedo hacer lo que sea y no los bajo. Es otra de las cosas que pueden ser síntomas”.

Radicada desde hace varios meses en Barranquilla, Brenda espera que su cuerpo responda positivamente al tratamiento, además, también hizo un llamado para que el sistema de salud preste mayor atención a este tipo de enfermedades, pues, según afirmó, tuvo que acudir a consultas particulares para obtener un diagnóstico oportuno.

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