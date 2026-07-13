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¿Qué es adenomiosis? Enfermedad que le diagnosticaron a Brenda Hanst, actriz de ‘Tarde lo Conocí’

La actriz y modelo Brenda Hanst se sinceró sobre su proceso con la enfermedad, aseguró que sufrió momentos de mucho dolor y hace poco finalmente pudo iniciar un tratamiento.

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¿Qué es adenomiosis? Enfermedad que le diagnosticaron a actriz de ‘Tarde lo Conocí’

La actriz y modelo Brenda Hanst se sinceró sobre su proceso con la enfermedad, aseguró que sufrió momentos de mucho dolor y hace poco finalmente pudo iniciar un tratamiento.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 13 de jul, 2026
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