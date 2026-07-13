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Carolina Cruz contó broma que le hizo Don Jediondo con dos huevos duros

Carolina Cruz, presentadora de 'Día a Día' (programa de Caracol Televisión), contó broma que le hizo Don Jediondo, humorista de Sábados Felices, con dos huevos duros.

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Carolina Cruz contó broma que le hizo Don Jediondo con dos huevos duros

La presentadora convivió varios días con el humorista cuando grabaron ‘La Vuelta al Mundial’, programa en el que recorrieron varias partes en las que la Selección Colombia jugó.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 13 de jul, 2026
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Carolina Cruz y Don Jediondo
Carolina Cruz contó broma que le hizo Don Jediondo
Foto: Caracol TV