Carolina Cruz contó broma que le hizo Don Jediondo con dos huevos duros

Aunque los televidentes han podido disfrutar de las ocurrencias de Don Jediondo y Carolina Cruz, la vallecaucana contó en ‘Día a Día’ dos bromas que el comediante le hizo, pero que no se vieron en televisión.

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Una de ellas sucedió cuando estaban grabando el programa y se tomaron una pausa para almorzar. Luego se sentaron en un lugar para tomar agua, porque hacía mucho calor, y ella aprovechó para retocarse el maquillaje. No obstante, se llevó una sorpresa.

“Cuando meto la mano y siento una cosa, como si fuera un pañito húmedo mojado. Y yo que soy toda psicorrígida dije: ‘Tan raro, si yo no cargué pañitos húmedos’. Meto la mano y saco una servilleta llena de huesos de costillas del almuerzo de él que había metido en mi bolso”, contó la exreina entre risas.

Pero eso no fue lo único, agregó la presentadora. Al siguiente día de cuando ella llegó a su casa del viaje, sintió un olor raro que venía de su bolso. Cuando lo abrió, se dio cuenta que Don Jediondo le metió dos huevos duros en una servilleta.





La vallecaucana indicó que ella es muy tranquila y “adora” al humorista, por lo que, en lugar de enojarse, disfruta de las bromas que él le hace.

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¿Quién es Don Jediondo?

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Don Jediondo es el personaje artístico del humorista, periodista, locutor, actor y empresario Pedro Antonio González González, nacido el 16 de junio de 1965 en Sutamarchán, Boyacá.

Durante más de tres décadas ha sido una de las figuras más representativas del humor popular colombiano, reconocido por interpretar a un campesino boyacense que utiliza el doble sentido, los juegos de palabras y las expresiones propias de la cultura rural para retratar situaciones cotidianas de la vida nacional.

Su carrera alcanzó proyección nacional en 1991, cuando ingresó al programa Sábados Felices, espacio en el que consolidó el personaje de Don Jediondo y se convirtió en uno de los humoristas más reconocidos de la televisión colombiana. Además de su trayectoria televisiva, ha trabajado en radio, cine y espectáculos en vivo, combinando el entretenimiento con proyectos empresariales, entre ellos una cadena de restaurantes inspirada en la gastronomía boyacense.

