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Quiénes son los papás del niño de 'Efé', la novela turca de Caracol - CaracolTV

Mehmet Emin Güney es el niño que da vida a 'Efé', el protagonista de la novela turca que estrenó Caracol Televisión el pasado 12 de mayo de 2026. Estos son los papás del niño.

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Ellos son los verdaderos padres de 'Efé', el niño que protagonizó la novela turca

La novela turca que se estrenó en Caracol Televisión el 12 de mayo es protagonizada por Mehmet Emin Güney, un actor nacido en Estambul, Turquía. Esto se sabe sobre su familia en la vida real.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 13 de jul, 2026
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Quiénes son los papás del niño que interpretó al niño de 'Efé', la novela turca.
Quiénes son los papás del niño que interpretó al niño de 'Efé', la novela turca.
Foto: Caracol Televisión.