Ellos son los verdaderos padres de 'Efé', el niño que protagonizó la novela turca

Una de las producciones de Caracol Televisión que mantiene conectados a los televidentes es 'Efé', la novela turca que presenta la historia de una mujer que hace lo imposible por recuperar el amor de su hijo. El menor llega a una familia acomodada, donde enfrenta el rechazo de algunos de sus integrantes tras la llegada del primer hijo biológico del hogar, situación que marca buena parte del desarrollo de la historia.

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El personaje infantil es interpretado por Mehmet Emin Güney, un actor nacido en 2012 en Estambul, Turquía. La producción fue grabada entre 2019 y 2020 y, desde entonces, ha permitido que el público conozca el trabajo del joven actor, quien ha participado en diferentes proyectos de la televisión de su país.

Además de su presencia en la pantalla, Güney también comparte parte de su actividad a través de las redes sociales. En su cuenta de Instagram recoge más de 50 mil seguidores, espacio en el que publica algunos de los proyectos en los que trabaja y también momentos relacionados con su vida personal.

Entre las publicaciones que ha realizado, el actor ha dejado ver la relación que mantiene con su familia. En varias oportunidades ha mostrado a su papá, Irfan Güney, con quien ha demostrado que tiene una buena relación. Asimismo, se conoce que su mamá es Fulya Güney. Aunque ella mantiene su cuenta de Instagram privada, el menor ha compartido algunos momentos familiares que muestran parte de su entorno.



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La participación en 'Efé' no ha sido la única experiencia de Güney en la actuación. El actor infantil también hizo parte de la producción 'Mi padre es un héroe', estrenada en 2023, proyecto con el que continuó ampliando su recorrido dentro de la industria audiovisual de Turquía.

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Con estas producciones, el joven ha sumado nuevas experiencias frente a las cámaras desde temprana edad.

Desde su aparición en la televisión turca, Mehmet ha construido un camino dentro de la actuación infantil. A diario recibe mensajes por parte de sus seguidores, que no dudan en expresarle su admiración por el trabajo que ha desempeñado en la pantalla chica y que se ha ido reproduciendo por más países.

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