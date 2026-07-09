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Murió Perucho Navarro, de Los Melódicos, a los 83 años: esto se sabe sobre su deceso- CaracolTV

Murió Perucho Navarro, exintegrante de Los Melódicos y La Playa. La noticia fue confirmada por medios internacionales que reportaron que su deceso se produjo en Galicia, España.

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Luto en Los Melódicos: quién era Perucho Navarro y cómo fue su despedida en Medellín

El intérprete de temas como 'El gavilán pollero' y 'El Año Viejo' falleció a los 83 años. Así fue su carrera artística y la forma en que se despidió del público antes de fallecer.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 9 de jul, 2026
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Murió Perucho Navarro, de Los Melódicos, a los 83 años.
Murió Perucho Navarro, de Los Melódicos, a los 83 años.
Foto: GettyImages/ Instagram @peruchonavarro_nonono