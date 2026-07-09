Luto en Los Melódicos: quién era Perucho Navarro y cómo fue su despedida en Medellín

La industria del entretenimiento está de luto debido al fallecimiento de Pedro Marcelino Rodríguez, más conocido en el mundo de de la farándula como Perucho Navarro. El deceso se produjo el pasado 8 de julio, causando reacciones entre los fanáticos de Los Melódicos.

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De acuerdo con medios internacionales, el cantante se encontraba en Galicia, España, desde hace años debido a que enfrentaba algunos quebrantos de salud, entre ellos un Accidente Cerebrovascular (ACV) que declinó su estado de salud.

Quién era Perucho Navarro, el exintegrante de Los Melódicos que falleció

Conocido también como 'El Showman de Venezuela', el músico nació en Venezuela el 26 de abril de 1943. Desde temprana edad encontró en la música su verdadera pasión, lo que lo llevó a ser parte de la Orquesta Los Melódicos, con la que trabajó durante 15 años y recorrió diferentes países de América Latina.

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Asimismo, generó gran recordación con el trabajo que desempeñó en la Orquesta La Playa, donde trabajó en temas como 'El Camello' y '¡Ay! Qué susto'. Navarro estuvo allí entre 1992 y 1997 colaborando con Kike Giraldo y otros referentes de la música tropical.

En 2023, el destacado cantante tuvo la oportunidad de asistir a La Feria de las Flores que se lleva a cabo en Medellín, Colombia. Allí agradeció el cariño del público colombiano y se despidió de los escenarios. Cabe aclarar que en mayo de ese mismo año ofreció un espectáculo en San Cristóbal, Venezuela, para celebrar sus 60 años de carrera artística.

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“Agradecerles al gran público de Medellín en el marco de la gran FERIA DE LAS FLORES... Gracias por su cariño, aplausos y millones de bendiciones que siempre desbordan con este servidor", escribió a través de redes sociales tras su paso por la capital antioqueña.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet a su deceso no se han hecho esperar, pues han acudido a sus últimas publicaciones para recordar sus años dorados en la música y desearle fortaleza a sus seres queridos.

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"Qué en paz descanse este maravilloso personaje, que hizo de lejos LA MEJOR VERSIÓN DEL AÑO VIEJO. No, no, no puede ser. Siempre estará con nosotros", "Dios lo tenga en su santa gloria, un gran artista", son algunos de los mensajes que de destacan.