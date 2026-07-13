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Quién es Rolando Ochoa: vendía sueros en Cartagena y pasó a tocar el acordeón

Detalles sobre la infancia de Rolando Ochoa: trabajó vendiendo sueros en Cartagena. Quién era su padre, ¿Cómo empezó en el mundo de la música?. Su relación con Martín Elías.

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Rolando Ochoa pasó de ser vendedor de sueros, a tocar vallenato en grandes escenarios

El pódcast de Caracol Televisión, Historias con Ritmo, tuvo el honor de tener como invitado al gran acordeonista, compositor, cantante y productor Rolando Ochoa, también conocido como ‘R8’.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 13 de jul, 2026
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Rolando Ochoa acordeonero
Rolando Ochoa acordeonero
Foto Instagram: @rolando_8a