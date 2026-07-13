Rolando Ochoa pasó de ser vendedor de sueros, a tocar vallenato en grandes escenarios

Nació en una familia con una larga trayectoria musical, pues su padre era el legendario cantante, compositor y, también, acordeonero, Calixto Ochoa, quien hizo parte del emblemático conjunto colombiano ‘Los corraleros de Majagual’, que también contaba con la participación de Alfredo Gutiérrez y Lizandro Meza. Dicho grupo se caracterizó por interpretar música tropical colombiana y los subgéneros de la cumbia, el porro y el vallenato.

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A pesar de su privilegio, su vida tuvo unos altibajos cuando terminó su bachillerato, pues sus padres se divorciaron y él decidió irse con su mamá a la Ciudad Amurallada de Colombia, Cartagena.

Años antes de dejar atrás su tierra natal, su mamá, Nubia, hacía galletas y pan para que él saliera a la calle a ofrecerlos. Le pedía que fuera al mercado ‘Al batazo’, en la capital de Sucre. Sin embargo, al inicio no entendía la razón del porqué su mamá lo obligaba.

Estando en Cartagena, su madre seguía con la tradición, solo que cambió sus productos, pues hacía el tradicional suero costeño y, Rolando, para ayudar a Nubia, debía salir a las playas de la ciudad a venderlo; al inicio sufría de pena, pero con el tiempo descubrió que era buen vendedor y que esa era la manera de apoyar a su familia. “Había mucho que ganar y mucho que aprender”, dijo en el pódcast.



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Muchos años después, ‘R8’ empezó su carrera musical, oficialmente, con Diomedes Dionisio Díaz, uno de los hijos de Diomedes Díaz que hace unos meses estuvo delicado de salud, pues él le propuso que formaran un grupo juntos, el cual llamaron ‘Los hijos de los grandes’. Posteriormente, grabó con Silvestre Dangond el álbum ‘La 9ª Batalla ‘y con Martín Elías hicieron cuatro álbumes, entre ellos ‘Imparables’. También colaboró con ‘El mono’ Zabaleta, Diego Daza y Rafael Santos, otro de los hijos de Diomedes Díaz.

Cómo era la relación de Martín Elías con Rolando Ochoa

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A pesar de haber sido una icónica dupla del vallenato moderno, inicialmente, la unión principal de Rolando sería Rafa Pérez. Sin embargo, un amigo del acordeonero logró convencerlo por medio de un video para que trabajara con Martín Elías. “Ese peladito tiene algo. Era mimoso, era gordito, pero tenía esa alegría y esa chispa”, agregó en Historias con Ritmo; ahí descubrió que llegarían lejos juntos.

La pareja musical vivió dos momentos claves, su primera unión duró cuatro años. Tiempo después, el destino volvió a encontrarlos y en esta última ocasión, lanzaron el álbum ‘Imparables’.

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“Uno lo quiso más como persona que como artista. Martín era un sol, era un hombre humilde. Él tenía algo muy hermoso, confiaba mucho en lo que yo le dijera”, concluyó Rolando.

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