Colombia vs. Bolivia
PARTIDO DE COLOMBIA VS BOLIVIA
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
DESAFÍO DEL SIGLO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Música vallenata

Música vallenata

  CAPÍTULOS
    CAPÍTULOS

    Confesión de hermanos de Kaleth Morales en Se Dice De Mí: Los K Morales y "la cruz" de su apellido

    Los K Morales enfrentan el reto de llevar el legado de su hermano Kaleth Morales, luchando por su propio espacio en el vallenato mientras honran la dinastía familiar y superan las comparaciones.

  • Jorge Oñate
    'El Jilguero de América' dejó una huella imborrable en la música vallenata. Su muerte en 2021, enlutó a todo un país.
    Expediente Final
    Expediente final

    Los detalles desconocidos de la muerte de Jorge Oñate, a tres años de su partida

    Jorge Oñate, conocido como 'El Jilguero de América', revolucionó el vallenato y dejó una huella imborrable en la música. Su muerte en 2021, tras complicaciones por COVID-19, enlutó a todo un país.

  • 30 años sin Patricia Teherán su hijo rindió homenaje a la diosa del vallenato
    30 años sin Patricia Teherán su hijo rindió homenaje a la diosa del vallenato
    Fotos: Expediente Final e Instagram @alexteheran
    Expediente final

    Conmovedor homenaje del hijo de Patricia Teherán a su madre en el 30 aniversario de su muerte

    En 1995, Patricia Teherán, una de las voces femeninas más importante del vallenato, falleció en un accidente de tránsito. 30 años después, su legado sigue vivo y su hijo le rindió un emotivo homenaje.

  • Un recorrido por la casa donde murió Diomedes Díaz, el Cacique de La Junta
    Un recorrido por la casa donde murió Diomedes Díaz, el Cacique de La Junta
    Fotos: Caracol Televisión y Colprensa
    Capítulos

    Así está la casa en la que Diomedes Díaz pasó sus últimos días: “Vivió en la humildad”

    En un video, el acordeonero Jorge Vergel mostró la casa donde vivió y falleció Diomedes Díaz, revelando detalles íntimos. Sus seguidores destacaron un rasgo del famoso cantante de vallenato.

  • Alfredo Gutiérrez
    Alfredo Gutiérrez habló en Se Dice De Mí sobre su preocupación con los nuevos artistas del vallenato
    Colprensa
    Se dice de mi

    Alfredo Gutiérrez y sus críticas a los nuevos artistas del vallenato: “Esclavos"

    Alfredo Gutiérrez, 'El rebelde del acordeón', crítica a los nuevos artistas del vallenato por perder la esencia del género y enfatiza en la necesidad de salvar el vallenato tradicional.

  • Diomedes Díaz y sus acordeoneros conflictos y colaboraciones que marcaron el vallenato
    Diomedes Díaz y sus acordeoneros conflictos y colaboraciones que marcaron el vallenato
    Fotos: Colprensa y Expediente Final
    Expediente final

    Lo que hacía Diomedes Díaz que sus acordeoneros no soportaban: uno renunció

    Diomedes Díaz dejó una huella imborrable en el vallenato y las polémicas de su vida, incluyendo disputas con reconocidos acordeoneros como Colacho Mendoza y Juancho Rois, siempre estuvieron presentes.

  • Colacho Mendoza
    Expediente Final
    Capítulos

    Colacho Mendoza, el acordeonero por el que Diomedes Díaz amenazó con dejar la música

    Colacho Mendoza es recordado como uno de los acordeoneros más grandes de Colombia. Acompañó exclusivas parrandas vallenatas e hizo fórmula con grandes exponentes. Este es su Expediente Final.

  • Felipe Peláez reveló que se unió a la Policía Nacional de Colombia
    Felipe Peláez reveló que se unió a la Policía Nacional de Colombia
    Fotos: Colprensa y Policía Nacional
    Se dice de mi

    Felipe Peláez, del vallenato a la Policía de Colombia: así es el nuevo rol del cantante

    El cantante y compositor de vallenato Felipe Peláez sorprendió a sus seguidores en redes sociales al anunciar que ahora forma parte de la Policía Nacional de Colombia. ¿En qué se desempeñará?

  • Luifer Cuello en Se Dice De Mí
    Luifer Cuello cuenta detalles de su vida en Se Dice De Mí -
    Foto: Se Dice De Mí
    CAPÍTULOS

    Luifer Cuello recuerda pelea con Kaleth Morales de la que no se reconciliaron: "Cosa de peladitos"

    Luifer Cuello fue uno de los precursores de la nueva ola del vallenato, un movimiento musical que inició de la mano de su gran amigo Kaleth Morales, quien murió peleado con él. ¿Cuál fue el motivo?

  • Elder Dayán Díaz
    Elder Dayán Díaz creció escuchando la música de su padre, pese a su ausencia, tenía el deseo de conocerlo.
    Se Dice De Mí
    Se dice de mi

    El día que Elder Dayán conoció a su padre Diomedes Díaz: dijo "este man sí es hijo mío"

    Elder Dayán, quien nació un día como hoy, enfrentó el fallecimiento de su padre, Diomedes Díaz, y de su hermano, Martín Elías. Hoy, con una carrera exitosa, espera mantener vivo el legado de su dinastía.

