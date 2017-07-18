Caracol TV Música vallenata
Confesión de hermanos de Kaleth Morales en Se Dice De Mí: Los K Morales y "la cruz" de su apellido
Los K Morales enfrentan el reto de llevar el legado de su hermano Kaleth Morales, luchando por su propio espacio en el vallenato mientras honran la dinastía familiar y superan las comparaciones.
Los detalles desconocidos de la muerte de Jorge Oñate, a tres años de su partida
Jorge Oñate, conocido como 'El Jilguero de América', revolucionó el vallenato y dejó una huella imborrable en la música. Su muerte en 2021, tras complicaciones por COVID-19, enlutó a todo un país.
Conmovedor homenaje del hijo de Patricia Teherán a su madre en el 30 aniversario de su muerte
En 1995, Patricia Teherán, una de las voces femeninas más importante del vallenato, falleció en un accidente de tránsito. 30 años después, su legado sigue vivo y su hijo le rindió un emotivo homenaje.
Así está la casa en la que Diomedes Díaz pasó sus últimos días: “Vivió en la humildad”
En un video, el acordeonero Jorge Vergel mostró la casa donde vivió y falleció Diomedes Díaz, revelando detalles íntimos. Sus seguidores destacaron un rasgo del famoso cantante de vallenato.
Alfredo Gutiérrez y sus críticas a los nuevos artistas del vallenato: “Esclavos"
Alfredo Gutiérrez, 'El rebelde del acordeón', crítica a los nuevos artistas del vallenato por perder la esencia del género y enfatiza en la necesidad de salvar el vallenato tradicional.
Lo que hacía Diomedes Díaz que sus acordeoneros no soportaban: uno renunció
Diomedes Díaz dejó una huella imborrable en el vallenato y las polémicas de su vida, incluyendo disputas con reconocidos acordeoneros como Colacho Mendoza y Juancho Rois, siempre estuvieron presentes.
Colacho Mendoza, el acordeonero por el que Diomedes Díaz amenazó con dejar la música
Colacho Mendoza es recordado como uno de los acordeoneros más grandes de Colombia. Acompañó exclusivas parrandas vallenatas e hizo fórmula con grandes exponentes. Este es su Expediente Final.
Felipe Peláez, del vallenato a la Policía de Colombia: así es el nuevo rol del cantante
El cantante y compositor de vallenato Felipe Peláez sorprendió a sus seguidores en redes sociales al anunciar que ahora forma parte de la Policía Nacional de Colombia. ¿En qué se desempeñará?
Luifer Cuello recuerda pelea con Kaleth Morales de la que no se reconciliaron: "Cosa de peladitos"
Luifer Cuello fue uno de los precursores de la nueva ola del vallenato, un movimiento musical que inició de la mano de su gran amigo Kaleth Morales, quien murió peleado con él. ¿Cuál fue el motivo?
El día que Elder Dayán conoció a su padre Diomedes Díaz: dijo "este man sí es hijo mío"
Elder Dayán, quien nació un día como hoy, enfrentó el fallecimiento de su padre, Diomedes Díaz, y de su hermano, Martín Elías. Hoy, con una carrera exitosa, espera mantener vivo el legado de su dinastía.