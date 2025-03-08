Confesión de hermanos de Kaleth Morales en Se Dice De Mí: Los K Morales y "la cruz" de su apellido

Los K Morales, hijos de Miguel Morales y hermanos del fallecido artista, son una destacada agrupación colombiana que lleva con orgullo el legado del vallenato, fusionando tradición y modernidad. Para Keyner y Kanner Morales, consolidarse como artistas y construir un nombre propio ha sido un desafío.

En Se Dice De Mí, abrieron su corazón y hablaron sobre las dificultades de llevar su apellido, el trágico momento que vivieron tras la pérdida de su hermano Kaleth y el reto de honrar su memoria. Además, compartieron sus proyectos y anhelos en la música vallenata.



Desafíos familiares y el impacto de la música

Keyner y Kanner Morales aseguran que siempre hablan de "un antes de Kaleth y un después de su partida", ya que su muerte marcó profundamente sus vidas y su carrera artística, convirtiéndose en una motivación para honrar su legado.

Desde pequeños, los hermanos Morales mostraron inclinación por la música, influenciados por su padre Miguel Morales, una de las voces más emblemáticas del vallenato romántico.

“Tienen una combinación muy bonita porque Keyner se parece mucho a su papá y Kanner se parece mucho a su hermano. Y ellos dos fusionan muy bien esos estilos, que son muy modernos y novedosos”, dijo Beto Murgas, exmanager de Los K Morales.

Los hijos de Miguel Morales no solo tienen la responsabilidad de honrar las raíces del vallenato que su padre consolidó, sino también de innovar y demostrar su propio talento para mantener viva la tradición, mientras forjan su propio camino dentro del género.

“La gente, cuando logras algo bueno, dice que lo lograste no por la calidad que tienes, sino porque eres el hijo de Miguel Morales y el hermano de Kaleth. Pero cuando haces algo malo, es que tú eres malo, ahí sí eres malo. No consigues nada bueno por ti, y lo malo que te pasa sí es por ti”, dijo Kanner Morales.

A pesar de las comparaciones y expectativas del público, han trabajado con esfuerzo para seguir surgiendo en la industria musical. Sin embargo, no ha sido nada fácil.

“Es algo que, durante toda la carrera, como dice la palabra de Dios, ‘agarra tu cruz y sígueme’. La cruz de nosotros a veces es llevar ese apellido, porque en algunos lados es para bien y en otro lado es para que nos den duro”, reveló.

Los K Morales sienten la necesidad de seguir el legado de la dinastía de su hermano, Kaleth Morales. Se Dice De Mí

La partida de Kaleth Morales marcó sus vidas

La muerte de Kaleth Morales es un dolor que sigue resonando con una intensidad indescriptible en los corazones de su familia. Su ausencia dejó una huella imborrable, y día a día sus hermanos lo recuerdan no solo con nostalgia, sino también con la determinación de honrar su legado.

El 23 de agosto de 2005, Kaleth Morales sufrió un trágico accidente automovilístico en la carretera que conecta Cartagena con Valledupar. En el vehículo lo acompañaba su hermano Keyner Morales, quien resultó gravemente herido, cayó en estado de coma y, al despertar, afirmó no recordar nada del suceso.

A pesar de los esfuerzos de los médicos por salvarle la vida a Kaleth Morales, falleció al día siguiente, en horas de la mañana.

Kanner afirmó que, días antes del fallecimiento de Kaleth, este comenzó a llamar a algunos amigos del medio con quienes en algún momento había tenido diferencias. Entre ellos, se comunicó con Luifer Cuello.

A través de la música, sus hermanos mantienen viva su esencia, convirtiendo el dolor en inspiración y honrando su legado al seguir el camino que él soñó.

Inicio de Los K Morales

Miguel Morales, padre de Los K Morales, nunca pensó tener una dinastía musical, él solo quería ser artista y que su música se escuchara en todo el país, pero tenía seguro que no quería que ninguno de sus hijos fuera cantante.

“Siempre quise que mis hijos fueran profesionales primero y luego que llevaran el talento que Dios les mostrara o les diera en ese momento. Pero, a raíz de la muerte de mi hijo Kaleth, decidieron dedicarse a la música y dejaron la universidad. Su talento les ha abierto puertas”, contó Miguel Morales en Se Dice De Mí.

Para Keyner y Kanner Morales la música ha sido su refugio y motor, permitiéndoles expresar sus emociones, superar adversidades y seguir construyendo su propio camino dentro del vallenato.

A pesar de las dificultades, Los K Morales continúan luchando por su lugar en la música vallenata, esforzándose por consolidar su dinastía musical, mientras mantienen vivo el legado de su familia y honran la memoria de su hermano Kaleth.