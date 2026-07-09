¿Qué revela la firma de Mbappé? Grafólogo dice que pasa etapa de adaptación y esfuerzo

De acuerdo con el especialista, consultado por Caracoltv.com, la firma del atacante del Real Madrid proyecta la imagen de un deportista que, pese a su enorme talento, atraviesa un proceso de adaptación a las exigencias de la élite y al peso de las expectativas que lo rodean.

Lea también: Qué dice la firma de Lionel Messi de él, según experto: “Muestra un individuo superior”



“Le tocó adaptar su grandeza, su majestuosidad, a un mundo que para su edad se iluminó demasiado ligero", explicó el grafólogo, quien considera que el ascenso meteórico de Mbappé lo obligó a asumir responsabilidades y una exposición mediática poco comunes para un futbolista de su generación.

Durante el análisis, el experto afirmó que el trazo muestra a una persona que, al momento de firmar, se encontraba "aturdida", no por falta de capacidad, sino por la magnitud del contexto que enfrenta.

Según su interpretación, la menor inclinación ascendente de la firma evidenciaría un periodo de ajuste personal frente a los retos de una carrera marcada por la presión constante. No obstante, el grafólogo aclaró que esto no debe interpretarse como una disminución en la calidad deportiva del jugador.





"Eso no significa que sea un deportista de menor calidad. Para la edad que tiene, todavía está en un proceso de maduración y el mundo lo está atropellando bajo el efecto de su grandeza, algo que todos los deportistas de alto rendimiento enfrentan en algún momento", señaló.

Publicidad

El especialista también relacionó su análisis con las propias declaraciones de Mbappé sobre su llegada al Real Madrid, donde el delantero ha reconocido que forma parte de un plantel con varios atacantes de primer nivel.

Publicidad

Para el grafólogo, ese contexto obliga al francés a encontrar un equilibrio entre su identidad como individuo y su papel dentro de un grupo altamente competitivo. En ese sentido, considera que el futbolista está concentrado en demostrar que puede mantener el nivel que lo convirtió en una de las principales figuras del fútbol internacional.

