Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Tormenta de Pasiones
Bono, arquero de Marruecos
En vivo 'La Vuelta al Mundial en 80 Risas'
Mundial 2026
Programación
YouTube Caracol Televisión

Firma de Kylian Mbappé refleja que estuvo "aturdido" y esfuerzo, según experto

Detalles sobre qué significa la firma de Kylian Mbappé, según Hernán Toro, neurocientífico y grafólogo del Centro Grafológico Colombiano. El trazo del francés refleja esfuerzo.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

¿Qué revela la firma de Mbappé? Grafólogo dice que pasa etapa de adaptación y esfuerzo

Hernán Toro, neurocientífico y grafólogo del Centro Grafológico Colombiano, sostiene que el trazo del francés refleja un momento de transformación personal y profesional.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 9 de jul, 2026
Comparta en:
Kylian Mbappé
Kylian Mbappé
Foto: AFP