Qué dice la firma de Lionel Messi de él, según experto: “Muestra un individuo superior”

El experto reveló en Caracoltv.com que la firma de Lionel Messi, a quien Shakira dedicó un mensaje por su récord mundialista, permite identificar que a nivel neurocerebral que tiene una característica especial. “Su condición cerebral lo muestra como un individuo superior”, aseguró el grafólogo.

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“Desde el proceso, lo que muestra allí, es algo muy similar al efecto de la disciplina, pero más a un sueño, a perseguir un sueño, a generar el efecto, no de ser el mejor del mundo, sino ser el mejor para él”, declaró Toro en la entrevista.

El neurocientífico agregó que ha tenido la posibilidad de analizar la firma de Messi desde sus inicios en el deporte y siempre ha tenido claro que ese su mundo es el fútbol.

“Tuve la posibilidad de hacer unos análisis estructurales de los movimientos de Lionel Messi, los cuales nos permitía identificar que su cerebro tiene una línea de gestión 14 microsegundos más alto que otros seres humanos. Por eso, la característica funcional de su movimiento en la cancha y la capacidad de, digámoslo así, sobre pasar a otros jugadores es porque su cerebro funciona de esa manera: tiene la capacidad de gestionar un efecto a nivel de incidencia de su cerebro en sus movimientos”, declaró el grafólogo.



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Toro señaló, además, que el cerebro de Messi lleva una velocidad más alta que la de un humano promedio, lo que lo permite destacarse en el deporte, pero también lo hace ser muy introvertido y reservado. “Cuando él se siente invadido o agredido reacciona de maneras que para la gente pueden ser anómalas”.

¿Cuántos años tiene Lionel Messi, de la Selección Argentina?

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Lionel Messi celebra 39 años este 24 de junio. El reconocido futbolista nació en 1987 en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina. Considerado por millones de aficionados como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, Messi continúa haciendo historia en el fútbol profesional a pesar del paso de los años.

