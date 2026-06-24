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Qué dice la firma de Lionel Messi de él, según experto: “Muestra un individuo superior” - CaracolTV

Hernán Toro, neurocientífico y grafólogo del Centro Grafológico Colombiano, analizó la rúbrica del máximo goleador de los Mundiales y le contó a este medio que tiene una estructura “bien particular”.

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Qué dice la firma de Lionel Messi de él, según experto: “Muestra un individuo superior”

Hernán Toro, neurocientífico y grafólogo del Centro Grafológico Colombiano, analizó la rúbrica del máximo goleador de los Mundiales y le contó a este medio que tiene una estructura “bien particular”.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 24 de jun, 2026
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Foto: AFP