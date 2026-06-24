Capturan a Luis Mariano Díaz, hijo de Diomedes, por supuesta extorsión y secuestro

Luis Mariano Díaz y los otros detenidos son acusados de pertenecer a un grupo dedicado a los préstamos ilegales, conocidos como gota a gota, e, incluso, el hijo de Diomedes es señalado de extorsión y secuestro, de acuerdo con una fuente de El Tiempo. Específicamente, los capturados son sospechosos de torturar durante dos días a una persona, agregó Zona Cero.

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El operativo se llevó a cabo en la madrugada de este miércoles 24 de junio en Soledad, Atlántico, y los capturados se encuentran en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía del departamento, ubicada en Barranquilla.

El hijo de Diomedes Díaz, así como los otros detenidos, ahora esperan el debido proceso en el que se hagan las audiencias de legalización de la captura y, posteriormente, la imputación de cargos. Asimismo, queda ver si se determina la medida de aseguramiento para los señalados.

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Quién es Luis Mariano Díaz, hijo de Diomedes Díaz que fue detenido

Luis Mariano Díaz González es uno de los hijos del fallecido cantante vallenato Diomedes Díaz y de Betsy Liliana González, conocida en el círculo cercano del artista como “La Doctora”. Aunque no ha tenido la misma exposición mediática que otros integrantes de la familia Díaz, ha mantenido presencia en el mundo del vallenato y en redes sociales, donde comparte aspectos de su vida personal y familiar.

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En los últimos años ha sido noticia por acontecimientos familiares, entre ellos su matrimonio en Barranquilla y el nacimiento de sus hijos.