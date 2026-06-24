Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Día a Día
El VAR de tu Corazón | ESTRENO
James Rodríguez y Luis Díaz
Mundial 2026
Programación
YouTube Caracol Televisión

Capturan a Luis Mariano Díaz, hijo de Diomedes, por supuesta extorsión y secuestro

Capturan a Luis Mariano Díaz, hijo de Diomedes Díaz, por supuesta extorsión y secuestro. Detalles de los señalamientos que le hacen al hombre.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Capturan a Luis Mariano Díaz, hijo de Diomedes, por supuesta extorsión y secuestro

El hombre, que nació como fruto del romance de ‘El Cacique de La Junta’ y Betsy Liliana González, fue detenido junto a cinco personas más en Barranquilla, durante la mañana de este 24 de junio.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 24 de jun, 2026
Comparta en:
Capturan a Luis Mariano Díaz, hijo de Diomedes Díaz.
Capturan a Luis Mariano Díaz, hijo de Diomedes Díaz.
Foto: Instagram @luismarianod y @diomedesvive