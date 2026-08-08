Murió el papá de Lionel Messi, tenía 68 años: esto se sabe de su deceso

A través de medios internacionales se confirmó el fallecimiento de Jorge Messi a los 68 años en Rosario, Argentina, lugar de origen del 10 de la ‘Albiceleste’. Al parecer, el hombre llevaba un tiempo batallando con una enfermedad.

Lee más: Ella es la periodista que relacionan con Lionel Messi: nombre, dónde trabaja y más



Jorge Horacio Messi falleció el 7 de agosto a las 10 de la noche y, durante los últimos meses, su familia había insistido en que estaban acompañándolo permanentemente en su lugar de residencia.

De qué murió el papá de Messi

Publicidad

Sobre su estado de salud, la familia del astro argentino no había dado muchos detalles. El 18 de junio de 2026, durante el Mundial de Fútbol, se publicó un comunicado en el que explicaban que Jorge Messi “estaba bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro de salud que presentaba”.





Vale la pena mencionar que este documento salió a la luz después de que Messi rompiera en llanto tras su primer encuentro con Argelia en la Copa Mundial y se especularan muchas cosas sobre la salud de su papá y su estado actual.

Publicidad

La vida de Jorge Messi estuvo marcada en buena parte por el acompañamiento a su hijo desde sus primeros años en el fútbol. Originario de Rosario, también tuvo una trayectoria laboral alejada de las canchas, antes de asumir un papel cada vez más importante en la carrera de Lionel y convertirse en una de las personas de mayor confianza del futbolista.

Según medios especializados como ‘Olé’, Lionel Messi viajó poco después del encuentro entre Argentina y España en la final del Mundial para poder reencontrarse con su papá, quien también hacía las veces de su mánager.

Esta es la razón por la que Celia Cuccittini tampoco acompañó a su hijo a la Copa del Mundo, pues se quedó en Argentina junto a Jorge y a sus hijos.

Última publicación en redes de Jorge Messi

Publicidad

La última vez que el papá del ‘10’ argentino publicó en su cuenta de Instagram fue el 15 de julio. Se trató de una imagen de su hijo sosteniendo una enorme copa y con sus muchos trofeos detrás de él.

Lee más: Así reaccionó Antonella Roccuzzo a mensaje de Shakira para ella y a Messi

Publicidad

Antes de esto, había celebrado que Messi se ganó el Balón de Oro en el 2023 y parecía muy orgulloso de su hijo, pues en su perfil también hay imágenes de partidos, celebrando con él y sus compañeros, y de su familia.