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Murió el papá de Lionel Messi, Jorge Messi, tenía 68 años y falleció en Rosario, Argentina

Jorge Messi, el papá del astro del fútbol argentino llevaba tiempo luchando con una enfermedad, de hecho, en el Mundial 2026, el 10 de la 'Albiceleste' había llorado por su estado de salud.

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Murió el papá de Lionel Messi, tenía 68 años: esto se sabe de su deceso

Jorge Messi, el papá del astro del fútbol argentino llevaba tiempo luchando con una enfermedad, de hecho, en el Mundial 2026, el 10 de la 'Albiceleste' había llorado por su estado de salud.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 8 de ago, 2026
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Murió Jorge Messi, el papá de Lionel Messi.
Murió Jorge Messi, el papá de Lionel Messi.
Foto: Instagram @jorge.sole