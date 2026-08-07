Actor de 'El Juego de mi Destino' lleva duro duelo desde hace años: "La vida será agridulce"

Desde el 28 de abril, fecha en que se estrenó 'El Juego de mi Destino', los seguidores de Caracol Televisión han permanecido atentos a los acontecimientos y a las historias de los actores que integran el elenco.

Esta telenovela turca narra la historia de Asiye, una mujer que ha luchado por construir una vida digna para sus dos hijos, asumiendo simultáneamente la responsabilidad de madre y padre tras haber sido abandonada por su esposo, Cemal. Sin embargo, la trama toma un rumbo inesperado a raíz de un trágico acontecimiento que afecta a Nergis, la hija mayor. Como consecuencia de esto, Asiye toma la determinación de emprender un viaje sin retorno junto a sus hijos para salvaguardarla.



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Durante el trayecto, el camino de la familia se cruza con el de Mahir, un hombre adinerado que decide brindarles su apoyo.

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Quién es el actor de 'El Juego de mi Destino' que aún vive un duelo

El intérprete encargado de dar vida a Cemal es Akın Akınözü, recordado también por su trabajo en producciones como 'Hercai'. A través de su cuenta de Instagram, plataforma donde suma más de 3 millones de seguidores, el actor ha documentado el proceso de duelo que atraviesa a raíz del fallecimiento de su madre en el año 2024.

En julio de ese mismo año, el artista compartió una fotografía de su madre durante su juventud, acompañada por el siguiente mensaje:

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"Perdí mi fe. Perdí la sensación de ser amado incondicionalmente. Perdí mi inocencia. Perdí mi esperanza. Perdí mi propósito. Perdí mi rumbo. Perdí mi lucha. Perdí mi pasado. Perdí mis sueños. Perdí mi ilusión. Perdí mi hogar. Perdí a mi héroe. Perdí mi infancia. Perdí a mi ángel. Y perdí a mi primer amor verdadero. Porque te perdí a ti… De ahora en adelante, la vida siempre será agridulce e incompleta para mí… Lo único que queda es el eterno «ANHELO» que siento por ti ❤️ Tu hijo ", escribió.

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Posteriormente, en mayo de 2026, Akınözü publicó una nueva fotografía para recordar a su madre en su mes y dedicó las siguientes palabras:

"Algún día volveremos a reencontrarnos, ángel mío… Feliz Día de la Madre a todas aquellas que nos brindan un abrazo lleno de consuelo y seguridad, ya sea que estén con nosotros o que ya hayan partido 🤍 ", se leyó.

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Estas publicaciones generaron reacciones por parte de usuarios en diversas partes del mundo donde se han transmitido sus producciones, quienes manifestaron su apoyo al actor mediante mensajes de fuerza.

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