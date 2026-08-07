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Quién es el actor que hace de Cemal en 'El Juego de mi Destino'; enfrenta duelo aún - CaracolTV

El intérprete de Cemal en la novela turca 'El Juego de mi Destino' ha documentado a través de su cuenta oficial de Instagram todo el proceso que ha enfrentado luego de la muerte de su madre.

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Actor de 'El Juego de mi Destino' lleva duro duelo desde hace años: "La vida será agridulce"

El destacado actor que hizo de Cemal en la novela turca pareció en redes sociales para pronunciarse sobre la muerte que más lo ha golpeado en toda su vida. Conoce a Akin Akinözü.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 7 de ago, 2026
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Actor principal de 'El Juego de mi Destino' habló de dura pérdida que enfrenta desde 2024.
Actor principal de 'El Juego de mi Destino' habló de dura pérdida que enfrenta desde 2024.
Foto: Instagram @akinakinozu