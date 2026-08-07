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Por qué se separó Rodrigo Candamil: habló su relación con Adriana Romero

Por qué se separó Rodrigo Candamil de la actriz Adriana Romero. El actor rompió el silencio sobre esta situación y aclaró todo sobre esta decisión que tomaron.

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Rodrigo Candamil rompe el silencio sobre su separación de Adriana Romero

El actor habló por primera vez sobre el fin de su matrimonio en ‘Historias con Ritmo’, y explicó cómo afrontaron la decisión de seguir caminos diferentes sin dejar de priorizar a sus hijas.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 7 de ago, 2026
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Rodrigo Candamil
Rodrigo Candamil
Foto: Caracol Televisión