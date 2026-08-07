Rodrigo Candamil rompe el silencio sobre su separación de Adriana Romero

Después de varios años de mantener su vida privada lejos de los reflectores, el actor Rodrigo Candamil decidió hablar abiertamente sobre la separación de la también actriz Adriana Romero, con quien compartió cerca de dos décadas de relación y formó una familia con sus dos hijas.

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Durante una conversación en el pódcast Historias con Ritmo, de Caracol Televisión, Candamil utilizó una reflexión para explicar el momento en el que ambos comprendieron que su historia como pareja había llegado a su fin, dejando claro que el cariño y el respeto permanecen.

"Uno va montado en un bus con una pareja con la que comparte un destino y comparte una forma de viajar y hay un momento, tal vez unas millas más adelante o más atrás, en donde uno debe haber reconocido y finalmente reconoce que ya no se comparte la misma ruta y se comparte una vida. Las partes de la vida que son importantes y sustanciales y fundamentales son mis hijas. Son dos hijas hermosas que tuve con una persona que amo y que amé profundamente, pero que ya no compartimos la misma ruta", expresó el actor.

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¿Por qué se separó Rodrigo Candamil?

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Lejos de alimentar especulaciones sobre las razones de la ruptura, el actor dejó entrever que la separación respondió a un proceso natural en el que ambos entendieron que sus proyectos de vida tomaban caminos distintos, y aclaró que no hubo terceras personas involucradas en el proceso.

Sus palabras también evidencian que, aunque el matrimonio terminó, la relación como padres continúa siendo una prioridad. Candamil destacó que las personas más importantes en ese vínculo siguen siendo sus hijas, fruto de su relación con Adriana Romero, y que valora su privacidad y la de su familia.

“Ahora, la gente creo que tiene como una gran herramienta de comunicación. El escándalo, comunicar su vida, pero yo soy de las personas, no sé si muchas o pocas, que valora mucho la intimidad y creo realmente que hay un hay un lugar que es privado para para las personas y que es reservado y eso hace que las cosas sean especiales. Yo, para bien o para mal, no tengo la necesidad de estar buscando ni ‘likes’ controversias; creo que he centrado siempre mi relación con el público a través de mi carrera, de lo que les puedo ofrecer, pero creo que hay cosas que finalmente no hacen parte de ese mundo, siendo que ahora todo hace parte de todo. Lo entiendo, pero pues efectivamente no es mi no es mi estilo”, agregó.