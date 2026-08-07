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Darán 'Yo Me Llamo' este 7 de agosto en Caracol; cambios en la programación - CaracolTV

Caracol Televisión realizará modificaciones este viernes 7 de agosto para unirse a la conmemoración de la batalla de Boyacá. Así queda la programación para esta jornada.

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¿Hoy 7 de agosto dan 'Yo Me Llamo'? Cambios en la programación por viernes festivo

Caracol Televisión realizará modificaciones este viernes 7 de agosto para unirse a la conmemoración de la batalla de Boyacá. Así queda la programación para esta jornada.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 7 de ago, 2026
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Cómo queda la programación de Caracol este 7 de agosto y qué pasará con 'Yo Me Llamo'.
Cómo queda la programación de Caracol este 7 de agosto y qué pasará con 'Yo Me Llamo'.
Foto: Caracol Televisión.