¿Hoy 7 de agosto dan 'Yo Me Llamo'? Cambios en la programación por viernes festivo

Caracol Televisión modificará su parrilla de programación este viernes festivo 7 de agosto. Durante la jornada habrá espacios dedicados a películas y emisiones informativas, por lo que varias producciones habituales no estarán al aire.

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¿Hoy 7 de agosto dan 'Yo Me Llamo' en Caracol?

La transmisión iniciará a la 1:15 a. m. con También Caerás, espacio que permanecerá al aire hasta las 5:30 a. m. Posteriormente, la señal continuará con dos bloques de Los Cuentos de los Hermanos Grimm, los cuales se emitirán hasta las 8:30 a. m.

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Después, los televidentes podrán seguir la programación con dos bloques de Pura Diversión, que estarán al aire hasta las 12:30 del mediodía. Una vez finalice ese espacio, el canal dará paso a la emisión de Noticias Caracol, que se extenderá hasta la 1:30 de la tarde.





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A partir de ese momento comenzará la transmisión de dos bloques de Acción Pura, los cuales ocuparán la franja de la tarde hasta las 7:00 de la noche. Debido a esta programación especial, las novelas que normalmente se presentan durante la mañana y la tarde no serán emitidas.

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Entre las producciones que no estarán al aire este viernes festivo se encuentran 'María la del Barrio', 'Ciudad Lejana', 'Efé' y 'El Juego de mi Destino', que retomarán su emisión en la programación habitual la siguiente semana, una vez concluya la jornada especial.

En el horario de la noche, desde las 7:00 hasta las 8:30 p. m., se emitirá la edición central de Noticias Caracol. Posteriormente, el canal presentará 'El Rastro', espacio que ocupará la franja entre las 8:30 y las 10:30 p. m.

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Por esta razón, este viernes 7 de agosto no habrá emisión de 'Yo Me Llamo'. El concurso de imitación, que habitualmente se transmite a las 8:00 p. m. con la participación de Amparo Grisales, César Escola, Elder Dayán y Aurelio Cheveroni, no hará parte de la programación del día.

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La jornada concluirá con Noches de Premier, que irá desde las 10:30 p. m. hasta las 12:30 a. m. Además de 'Yo Me Llamo', ese día tampoco serán emitidas las producciones 'María la caprichosa' y 'Rafael Orozco, el ídolo', como parte de la programación especial preparada por Caracol Televisión para esta jornada.