Hijas de James Rodríguez y David Ospina, sorprendidas con edad de Valerie Domínguez

La primogénita de Daniela Ospina y James Rodríguez estuvo acompañada de su mamá y de su prima Dulce María Ospina, en su primer desfile en pasarela, y posteriormente compartió con varias amigas de su mamá, entre ellas, Valerie Domínguez, que regresó como modelo al evento después de varios años.

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Una de las conversaciones giró entorno a la edad de la barranquillera, prima de Shakira. El dato dejó sorprendidas a las jóvenes, pues le ponían menos de lo que tiene. Daniela fue la que grabó la reacción de su hija y de su sobrina, que le pusieron 30 y 31 años a la exreina, respectivamente.

“Las amo, las amo con todo mi corazón. Tienen que seguir bailando, mucho ejercicio… ya saben”, les aconsejó Valerie a las adolescentes, como se escucha en el video publicado en este carrete:

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¿Qué edad tiene Valerie Domínguez?

Valerie Domínguez nació el 12 de enero de 1981 en Barranquilla, Colombia, por lo tanto, actualmente tiene 45 años. La ex Señorita Colombia se ha destacado por ser una mujer disciplinada con el ejercicio, lo que le ha permitido lucir una figura esbelta y tonificada. Además, su alimentación saludable y su rutina de cuidado corporal hace que luzca una piel joven.

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Domínguez está casada con Juan David ‘El Pollo’ Echeverri, el padre de su hijo, Thiago. El antioqueño, que también trabajó como modelo por varios años, tiene una empresa de productos saludables y es una personalidad reconocida en el mundo del ‘fitness’, por lo que el ejercicio es un hábito frecuente en la familia.