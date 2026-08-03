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Qué edad tiene Valerie Domínguez: hijas de James y David Ospina, sorprendidas

Hijas de James Rodríguez y David Ospina, Salomé Rodríguez y Dulce María Ospina, respectivamente, quedaron sorprendidas al saber la verdadera edad de Valerie Domínguez.

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Hijas de James Rodríguez y David Ospina, sorprendidas con edad de Valerie Domínguez

Las adolescentes coincidieron con la exreina en Colombiamoda, importante evento que se hizo en Medellín y en el que Salomé Rodríguez debutó como modelo de pasarela para una marca infantil.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 3 de ago, 2026
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Valerie Domínguez
Valerie Domínguez
Foto: Instagram @valeriedomi