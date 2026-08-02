Así fueron los últimos días de Humberto Arango, actor de ‘Pasión de Gavilanes’

Humberto Arango es recordado como uno de los actores más destacados de la televisión colombiana. Gracias a su talento para interpretar personajes de autoridad, empresarios, políticos y villanos.

Hizo parte de exitosas producciones como ‘Pasión de Gavilanes’, ‘Pedro, el escamoso’, ‘El Cartel de los Sapos’ y ‘La Saga: negocio de familia’, consolidando una trayectoria de varias décadas en la actuación.



Sin embargo, detrás de una carrera llena de éxitos también hubo una difícil batalla por su salud que terminó marcando el final de su vida.

¿De qué murió Humberto Arango, actor de ‘Pasión de Gavilanes’?

El reconocido actor falleció el 23 de noviembre de 2018, luego de enfrentar un complejo cuadro médico que se agravó con el paso del tiempo. En sus últimos años, Arango sufrió diferentes complicaciones de salud, entre ellas una diverticulitis que derivó en una peritonitis, afectando considerablemente su estado físico.





Posteriormente, fue diagnosticado con cáncer de estómago, enfermedad que deterioró progresivamente su salud y por la que permaneció hospitalizado durante varias semanas antes de su fallecimiento.

Publicidad

Su muerte causó gran conmoción en el mundo del entretenimiento colombiano, donde colegas, directores y seguidores lamentaron la partida de uno de los actores más representativos de la televisión nacional.

Además de los problemas de salud, Humberto Arango afrontó diversos desafíos en el ámbito personal. Estuvo casado, fue padre de seis hijos y, en distintas oportunidades, habló con sinceridad sobre las dificultades que enfrentó a causa de los excesos durante algunas etapas de su vida.

Publicidad

Con el paso de los años, esas situaciones también tuvieron impacto en su estado de salud, aunque nunca opacaron el reconocimiento que obtuvo por su trabajo en la televisión colombiana.

No te pierdas ningún contenido de Expediente Final. Conéctate con el programa los domingos a las 5:00 p.m.