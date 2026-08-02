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De qué murió Humberto Arango, actor de ‘Pasión de Gavilanes’ - CaracolTV

El legendario actor falleció a los 78 años tras haber luchado contra un cáncer de estómago que lo fue deterioriando poco a poco. Logró filmar su última película con su primer protagónico estando enfermo.

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Así fueron los últimos días de Humberto Arango, actor de ‘Pasión de Gavilanes’

El legendario actor falleció a los 78 años tras haber luchado contra un cáncer de estómago que lo fue deterioriando poco a poco. Logró filmar su última película con su primer protagónico estando enfermo.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 2 de ago, 2026
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