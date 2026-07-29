Salomé Rodríguez debuta como modelo y revela consejos que le dieron James y Daniela Ospina

Salomé Rodríguez, hija del futbolista colombiano y la empresaria paisa que ya escribió un libro, volvió a llamar la atención de sus seguidores al anunciar su participación en Colombiamoda 2026, uno de los eventos más importantes del sector de la moda en el país. La joven había anunciado días atrás que sería parte de la programación representando a una marca de zapatos, noticia que compartió a través de sus redes sociales.

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"Ya casi estaremos juntos en Colombiamoda para celebrar la magia que solo aparece en momentos inolvidables con mis amigas✨", escribió en la red.

La joven de 13 años desfilará para una reconocida marca de moda infantil y antes de salir a la pasarela, habló en 'Día a Día' sobre la emoción y los nervios que sintió al enfrentar esta experiencia por primera vez.

"La verdad estoy muy, muy nerviosa, pero a las muy emocionada por estar aquí, porque es mi primera vez, entonces está bien", dijo Salomé en una primera charla que tuvo con Emilia, la hija de Catalina Gómez. La hija de Daniela Ospina explicó que lo que más le preocupaba era enfrentarse al público y aprender a caminar sobre la pasarela. No obstate, contó que durante los ensayos logró ganar confianza gracias al acompañamiento del equipo organizador.

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Qué le dijeron a Salomé Daniela Ospina y James Rodríguez en su debut como modelo

Antes de su esperado debut, Daniela Ospina también estuvo acompañando a Salomé detrás de cámaras y le dio un consejo que, según la joven, fue fundamental para afrontar este nuevo reto. "Mi mamá solo me está diciendo que sea como yo misma y que siempre esté sonriendo", declaró.

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Algo similar le dijo su papá, James Rodríguez, que también ha participado en campañas publicitarias y sesiones fotográficas a lo largo de su carrera. "Él me dijo que solo sea yo misma", contó.

El evento se lleva a cabo entre el 25 y el 31 de julio en Plaza Mayor de Medellín y reúne a diferentes marcas, diseñadores y asistentes relacionados con la industria de la moda. En ese escenario, Salomé hará parte de una de las pasarelas programadas, una participación que ha generado expectativa entre quienes la siguen.

Por su parte, Daniela Ospina también ha compartido con sus seguidores algunos detalles sobre su presencia en Colombiamoda. A través de su cuenta oficial de Instagram, la empresaria ha mostrado parte de la agenda que ha desarrollado durante el evento y algunos momentos relacionados con la participación de su hija.

Daniela Ospina compartió avance del debut de Salomé Rodríguez en Colombiamoda. Crédito: Instagram @daniela_ospina5

De hecho, este 29 de julio publicó una historia en la que mostró el proceso de preparación de Salomé antes de salir a la pasarela. En el video se observa a la menor dirigiéndose al escenario para cumplir con su participación en el desfile, mientras ella registró el momento desde el lugar del evento.

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La presencia de Salomé Rodríguez en este evento ocurre meses después de otra de su aparición pública en un evento cultural. En la FILBO 2026 presentó su libro 'Las aventuras de Sami en Costarena', una obra que dio a conocer en marzo de 2026 y con la que participó en la programación de la feria del libro realizada en la capital colombiana.

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Desde entonces, la hija de los deportistas a ha estado vinculada a diferentes actividades públicas, generando todo tipo de reacciones.

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Entretanto, las publicaciones compartidas en redes sociales comenzaron a recibir comentarios de los usuarios, quienes reaccionaron a las imágenes y videos difundidos durante la jornada. Las reacciones no se han hecho esperar, deseando éxitos en la carrera de la menor.