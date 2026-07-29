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Hija de James Rodríguez y Daniela Ospina debuta como modelo: qué dijeron sus papás

Daniela Ospina mostró en Instagram adelanto del debut de su hija Salomé Rodríguez en Colombiamoda. La también hija de James Rodríguez será imagen de Offcorss.

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Salomé Rodríguez debuta como modelo y revela consejos que le dieron James y Daniela Ospina

Salomé Rodríguez apareció en su cuenta oficial de Instagram para anunciar que estará en importante evento de moda en Colombia trabajando como imagen de una marca.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 29 de jul, 2026
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Hija de Daniela Ospina y James Rodríguez debutará como modelo en pasarela colombiana.
Hija de Daniela Ospina y James Rodríguez debutará como modelo en pasarela colombiana.
Foto: Instagram @daniela_opsina5 y @jamesrodriguez10