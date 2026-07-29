Paola Turbay dijo que la robaron en sus vacaciones por Europa: “Nos rompieron el vidrio”

Las vacaciones de Paola Turbay por Europa estuvieron marcadas por un inesperado episodio que puso a prueba la tranquilidad de su familia. A través de sus redes sociales, la exreina colombiana reveló que fue víctima de un robo mientras recorría el continente junto a su esposo, Alejandro Estrada, y sus hijos, Emilio y Sofía.

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Lejos de quedarse en la frustración, la actriz explicó que ella y su familia decidieron afrontar la situación con calma y continuar con el itinerario que habían planeado. Después de presentar la denuncia ante las autoridades y adelantar los trámites en el Consulado de Colombia para reemplazar sus documentos, la familia compró ropa básica para continuar el recorrido. Posteriormente, Paola y su esposo siguieron su viaje por los Balcanes, mientras que sus hijos continuaron con sus propios planes.

"Después de que nos rompieron el vidrio del carro y nos robaron absolutamente todo - maletas, morrales, pasaportes… ¡TODO! respiramos profundo, nos dimos un abrazo, pusimos la denuncia, fuimos al Consulado de Colombia y a un almacén a comprar las tres pintas con las que cada uno seguiría su viaje. Alejandro y yo nos despedimos de Emilio y Sofia, y arrancamos nuestra aventura por los Balcanes. (No voy a decir en qué país nos robaron porque no quiero hacerle mala publicidad. Sigue siendo un país que amo y al que volvería sin pensarlo dos veces.)", escribió la actriz de 'La Venganza de Analía 2' en su cuenta de Instagram.

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¿Quién es el esposo de Paola Turbay?

El esposo de Paola Turbay es Alejandro Estrada, un empresario colombiano con quien mantiene una de las relaciones más estables de la farándula nacional. Ambos llevan más de tres décadas juntos, formando una familia con sus dos hijos, Sofía y Emilio.

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A diferencia de muchas parejas del mundo del entretenimiento, Alejandro Estrada ha preferido mantenerse alejado de los reflectores. El empresario ha acompañado a la actriz durante toda su carrera, priorizando una vida familiar discreta y lejos de la exposición mediática. En una entrevista para 'La Red', Paola Turbay aseguró que esa diferencia de personalidades ha fortalecido su relación, pues él no disfruta la vida pública ni las cámaras.