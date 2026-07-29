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Robaron a Paola Turbay y a su familia en vacaciones por Europa: qué dijo ella

Paola Turbay contó que la robaron, a ella y a su familia, en sus vacaciones por Europa. Detalles de lo que contó sobre el robo y qué hicieron después de ese momento.

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Paola Turbay dijo que la robaron en sus vacaciones por Europa: “Nos rompieron el vidrio”

La actriz relató el difícil momento que vivió junto a su familia durante un viaje, donde delincuentes rompieron el vidrio de su vehículo y se llevaron todas sus pertenencias.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 29 de jul, 2026
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Paola Turbay
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Foto: Instagram @paolaturbay