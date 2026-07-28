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Quién es la nueva novia de Feid: salen fotos del ex de Karol G con misteriosa mujer - CaracolTV

Pese a que Karol G y Feid confirmaron su ruptura a finales de 2025, los fanáticos lo siguen vinculando. El intérprete de 'Luna' dio de qué hablar al aparecer en España con misteriosa mujer.

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Feid ya tendría nueva pareja tras terminar con Karol G: filtran fotos suyas en la playa

El intérprete de temas como 'Luna', 'Classy 101' y 'Perro negro' dio de qué hablar al ser captado en fotos mientras disfrutaba de un viaje por España en compañía de misteriosa mujer.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 28 de jul, 2026
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Captan a Feid con misteriosa mujer tras su ruptura con Karol G.
Captan a Feid con misteriosa mujer tras su ruptura con Karol G.
Foto: GettyImages.