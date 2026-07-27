Cuál es la nueva novela turca que reemplazará a 'Tormenta de Pasiones' en Caracol

Caracol Televisión anunció a través de la comunicación en pantalla el estreno de una nueva producción que llegará a las tardes para que los espectadores puedan disfrutar en familia. Esta novedad se produce justo después de confirmarse el final de 'Tormenta de Pasiones', que estuvo al aire desde agosto de 2025 y que logró consolidar una gran número de admiradores.

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Cuál es la nueva novela turca de Caracol Televisión

Se trata de 'Far Away', conocida en español como 'Ciudad Lejana'. La producción narra la historia de Alya, una mujer que llega de visita a Albora junto a su hijo y un amigo para enterrar a Boran, su marido difunto. Durante el viaje que realiza desde Canadá logra conocer a la familia de su expareja sentimental y, aunque no planea quedarse mucho tiempo, se ve involucrada en una serie de situaciones que la alejan cada vez más de su objetivo.

Esto es todo lo que debes saber sobre 'Ciudad Lejana', la nueva novela turca de Caracol. Foto: Prensa Caracol Televisión.

En este sentido, descubre que el rencor, la venganza y la ambición rodean a su núcleo; por lo que hará lo posible por proteger a su hijo, Deniz, de cuanto pueda.





La producción está ambientada en Mardin, al suroeste de Turquía, por lo se caracteriza por mostrar arquitectura de piedra dorada y famosos lugares turísticos de la ciudad. Es una de las novelas turcas más exitosas en el mercado actual, de manera que ha tenido una gran cogida en audiencias televisivas de Europa y América Latina.

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Además, cuenta con la participación de un elenco de primera categoría dentro de los que se destacan actores como Ozan Akbaba interpretando a Cihan Albora, Gonca Cilasun prestando su piel a Sadakat Albora y Müfit Kayacan dando vida a Ecmel Albora.

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Quién es la protagonista de 'Tierra lejana', la nueva novela turca

Sinem Ünsal es la encargada de darle vida a Alya Smith Albora en la producción. Ünsal es una actriz turca de 33 años nacida el 21 de junio de 1993 en Esmirna, Turquía. Es famosa debido a que tenido la posibilidad de participar en proyectos como 'Amor en blanco y negro', 'Kizim', 'Un milagro', 'Gizli Sakli', entre otros formatos que le han dado la vuelta al mundo.

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En su cuenta oficial de Instagram recoge casi 4 millones de seguidores; de forma que acostumbra a compartir contenido relacionado como moda y maquillaje, así como también su trabajo dentro de la industria del entretenimiento.