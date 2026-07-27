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'Ciudad Lejana', la nueva novela turca de Caracol que reemplazará 'Tormenta de Pasiones' - CaracolTV

Caracol Televisión anunció que una nueva novela turca llegará a las tardes del canal para acompañar a 'Efé' y 'El Juego de mi destino', siendo el reemplazo de 'Tormenta de Pasiones'.

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Cuál es la nueva novela turca que reemplazará a 'Tormenta de Pasiones' en Caracol

Caracol Televisión anunció que una nueva novela turca llegará a las tardes del canal para acompañar no solo a 'Efé', sino también a 'El Juego de mi destino'. Esto es lo que debes saber de la producción.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 27 de jul, 2026
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Cuál es la novela turca que llega a Caracol TV en reemplazo de 'Tormenta de Pasiones'.
Cuál es la novela turca que llega a Caracol TV en reemplazo de 'Tormenta de Pasiones'.
Foto: Caracol Televisión