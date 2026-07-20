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Actor de 'Tormenta de Pasiones', está casado con actriz y trabajaron en Süreyya’

Descubre quién es el actor de 'Tormenta de Pasiones', que está casado con una actriz y trabajaron juntos en una novela turca. Además, conoce cuál es su personaje en 'Tormenta de Pasiones'.

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Actor de ‘Tormenta de Pasiones’ está casado con actriz y trabajaron juntos en novela turca

Se conocieron cuando estudiaban en el colegio y, desde ahí, ya actuaban juntos. Están casados desde el 2015 y trabajaron en ‘Süreyya’, novela turca que fue trasmitida por Caracol Televisión.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 20 de jul, 2026
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Salih Bademc, de 'Tormenta de Pasiones'
Salih Bademc, de 'Tormenta de Pasiones'
Foto Instagram: @bademcisalih