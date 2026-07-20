Actor de ‘Tormenta de Pasiones’ está casado con actriz y trabajaron juntos en novela turca

Se trata de Salih Bademci, que hace de Hakan en ‘Tormenta de Pasiones’, producción turca de Caracol, que es transmitida por la señal principal, y está casado con Imer Özgun, actriz que le dio vida a Esra en ‘Süreyya’, novela turca que el último capítulo fue en diciembre del 2024.

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Salih Bademci e Imer Özgun vivían una verdadera aventura de amor en ‘Süreyya’, pues el personaje de la mujer era la asistente del personaje de él, y ella se enamoraba perdidamente después de haber salido de un matrimonio lleno de violencia y malos tratos.

En la vida real se conocen desde hace 16 años aproximadamente, pero tuvieron una pausa en su relación entre el 2010 y el 2015. Desde que retomaron su romance no se han vuelto a separar, y de hecho se convirtieron en padres de una niña en agosto del 2020, justo después de terminar las grabaciones de ‘Süreyya’.

La producción está basada en hechos reales y, sobre todo, en una década específica en los años 70 en Turquía. La historia relata la vida amorosa del empresario Alí Sarpkan con la cantante Ülku Üst. Al inicio, afrontar la relación fue difícil por la diferencia de clases sociales, pero años después, se casaron. Para la prensa turca esta historia fue muy inspiradora y por eso decidieron contarla en ‘Süreyya’.

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Quién es Hakan en ‘Tormenta de Pasiones’

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Salih Bademci, en la producción turca, es hijo del gran empresario Ekrem Tatlıoğlu. Cuando Hakan está en la universidad, se enamora de Derrín, hermana de Aylin, Osmán y Meté, que son hijos del capitán Alí y de Cemilé.

Lo que para él parecía un cuento de hadas, da un giro inesperado cuando descubre que su enamorada ama a alguien más que también es su compañero de clases. A pesar de todo, la vida está de su lado y termina casándose con el gran amor de su vida, con quien tiene una hija llamada Zehra, pero, por culpa de Ekrem, el matrimonio termina y Derrín empieza de cero su vida con su enamorado del pasado.

Sin embargo, las malas amistades de Ekrem le quitan la vida al esposo de su exnuera, pero el karma fue instantáneo y él también pierde la vida debido a un paro cardiaco. Tras el asesinato, Hakan decide volver a conquistar a su exesposa y se encarga de que a Zehra y al hijo de Derrín no les sucedan las cosas que él tuvo que vivir.

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