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Qué actores de 'Rafael Orozco, el ídolo' han muerto y qué personajes interpretaban - CaracolTV

Alberto Borja y Rafael Camerano son los actores de 'Rafael Orozco, el ídolo' que fallecieron luego de la grabación de la novela. Esto se sabe acerca de sus decesos.

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Actores de 'Rafael Orozco, el ídolo' que fallecieron luego de grabar la novela

La novela que fue estrenada en 2012 regresa a Caracol Televisión para revivir la historia de uno de los máximos exponentes del vallenato en Colombia. Estos son los miembros del elenco que ya partieron.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 20 de jul, 2026
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Actores de 'Rafael Orozco, el ídolo' que murieron y cómo fue su paso por la novela.
Actores de 'Rafael Orozco, el ídolo' que murieron y cómo fue su paso por la novela.
Foto: Caracol televisión.