Actores de 'Rafael Orozco, el ídolo' que fallecieron luego de grabar la novela

A partir de este miércoles 22 de julio, los fanáticos de Caracol Televisión podrán disfrutar nuevamente de 'Rafael Orozco, el ídolo', la producción basada en la vida y trayectoria artística del cantante de vallenato que marcó a toda una generación con su música. Con el anuncio del lanzamiento, muchos fanáticos han deseado conocer detalles no solo sobre la familia del artista, sino también acerca de la exitosa producción.

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Qué actores de 'Rafael Orozco, el ídolo' han muerto

La producción de Caracol Televisión se ha vestido de luto en dos ocasiones para despedir a miembros de su equipo de trabajo. La primera vez tuvo lugar en noviembre de 2014, cuando se confirmó el deceso de Rafael Camerano. Este actor tuvo un papel determinante dentro de la historia, pues dio vida al papá de Orozco y al esposo de Miryam Maestre.

De acuerdo con la información difunda por medios de comunicación nacionales, falleció a causa de complicaciones relacionadas con el cáncer que padecía.



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Por otro lado, en junio de 2020, el mundo del entretenimiento volvió a enfrentar una pérdida relacionada con la exitosa producción, pues falleció Alberto Borja. El actor partió de este mundo luego de permanecer una semana internado en cuidados intermedios de la Clínica del Bosque, en Cartagena.

Borja prestó su piel al jefe de Mariela, la pareja del papá de Clara Cabello en la novela. En aquel entonces, Noticias Caracol confirmó que el deceso se produjo por una afección cardiaca; sin embargo, fue su hija quien ofreció algunas declaraciones en las que detalló cómo fueron los últimos momentos de vida de su progenitor.

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Borja habría llegado al centro de salud por un dolor de pecho que se produjo por un infarto; por lo que tuvo que ser sometido a un cateterismo.

Las dos pérdidas marcaron al elenco de la serie que regresa a Caracol Televisión este 2026. Ahora, los televidentes se preparan para honrar la memoria de estos artistas y disfrutar del talento de quienes siguen vinculados a la industria, tal es el caso de Alejandro Palacio, Mario Espitia, Taliana Vargas, Maritza Rodríguez, Camila Zárate, entre otras figuras reconocidas del entretenimiento en Colombia y a nivel internacional.

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