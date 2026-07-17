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Fiscalía embarga bienes de Charlie Zaa por más de 45 mil millones de pesos - CaracolTV

Las medidas cautelares recaen sobre propiedades que fueron adquiridas por el intérprete de 'Flor sin retoño' durante más de dos décadas, las cuáles estarían ubicadas en Girardot e Ibagué.

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Fiscalía embarga bienes de Charlie Zaa por más de 45 mil millones de pesos

Las medidas cautelares recaen sobre propiedades que fueron adquiridas por el intérprete de 'Flor sin retoño' durante más de dos décadas, las cuáles estarían ubicadas en Girardot e Ibagué.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 17 de jul, 2026
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Fiscalía realizó extinción de dominio contra el cantante Charlie Zaa.
Fiscalía realizó extinción de dominio contra el cantante Charlie Zaa.
Foto: Instagram @zaacharlie