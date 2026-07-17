Fiscalía embarga bienes de Charlie Zaa por más de 45 mil millones de pesos

Carlos Alberto Sánchez Ramírez, más conocido como Charlie Zaa en la industria musical, enfrenta proceso por extinción de dominio luego de que la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá ordenada ocupar cuatro bienes avaluados en más de 45 mil millones de pesos.

Las propiedades implicadas corresponden a un centro comercial, dos discotecas y un hotel ubicados en Girardot, Cundinamarca; así como también en Ibagué, Tolima. Las autoridades consideran que estos bienes podrían tener vínculo con recursos del extinto Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).



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"Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) ocuparon y tomaron registro de las propiedades, que en los próximos días serán puestas a disposición del Fondo para la Reparación de las Víctimas”, comunicó el ente acusador.

De acuerdo con la investigación, Diego José Martínez Goyeneche, alias Daniel, cabecilla del grupo, había utilizado a terceros para mover dinero con el objetivo de ocultar su procedencia ilícita y evitar de esta forma que fueran destinados para la reparación de las víctimas.



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El CTI y la Fiscalía informaron que ya se realizó la diligencia:“En ese sentido, la Fiscalía practicó inspecciones judiciales, análisis financieros, estudios registrales, pruebas testimoniales y peritajes contables, entre otras actividades, que permitieron reconstruir la trazabilidad de los activos y establecer que harían parte del entramado ilegal identificado”, señaló.

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Quién es Charlie Zaa, el cantante al que le embargaron los bienes

Es un cantautor colombiano nacido el 30 de enero de 1974 en Girardot, Cundinamarca; por lo que a la fecha tiene 52 años. Se lanzó a la fama en los años 90 tras el lanzamiento de su trabajo 'Sentimientos', donde mostró un gran talento para los boleros. Desde entonces ha sacado canciones de renombre dentro de las que se encuentran 'Ódiame', 'Nuestro juramento', 'Botecito de vela', entre otros éxitos.

En este 2026, presentó su canción 'Pecado y religión' y promocionó su gira 'Tour Nacer De Nuevo', con la que planeaba presentarse el próximo 8 de agosto en el Teatro Ocampo de Cuernavaca, México.

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Por el momento, el cantante de música tropical no se ha pronunciado sobre el proceso a través de las plataformas digitales.