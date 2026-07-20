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Quién es la pareja de Diana Mendoza, Ligia en Vecinos: es de Los Hermanos Gasca y tuvieron una hija

Se trata de Diana Mendoza, actriz que interpretó a Ligia en la icónica producción, y de Raúl Gasca, artista de circo con quien conforma una de las parejas más estables de la farándula.

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Actriz de 'Vecinos 'tuvo una hija con artista de Los Hermanos Gasca: quién es

Se trata de Diana Mendoza, actriz que interpretó a Ligia en la icónica producción, y de Raúl Gasca, artista de circo con quien conforma una de las parejas más estables de la farándula.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 20 de jul, 2026
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Quién es la pareja de Diana Mendoza, Ligia en Vecinos
Quién es la pareja de Diana Mendoza, Ligia en Vecinos
Foto: Caracol Televisión e Instagram @circohermanosgasca