La actriz de 'Vecinos' que ahora es "bruja" y se apartó de la pantalla

Paola Díaz, conocida por interpretar a Sarita en la serie 'Vecinos', reconfigura su vida profesional y personal tras alejarse de la televisión en Colombia. Han pasado cerca de 18 años desde su participación en la producción y alrededor de 16 años desde su último papel en la pantalla nacional. En ese momento, decide trasladarse a México junto a su esposo y sus hijos, en un proceso que coincide con la construcción de una nueva etapa familiar.

Al llegar al país, Díaz se enfoca durante aproximadamente dos años en el hogar y en la consolidación de su entorno familiar. Tanto ella como su pareja llegan con hijos de relaciones anteriores, lo que marca el inicio de una dinámica conjunta. Durante ese periodo, prioriza la vida doméstica mientras se adapta a su nuevo contexto.



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Después de esa etapa inicial, retoma su carrera como actriz en México. Participa en producciones audiovisuales y, de forma paralela, empieza a desarrollar una nueva línea de trabajo vinculada a la representación de talentos. Asume el rol de representante de actores, una labor que implica gestionar oportunidades, acompañar procesos de audición y orientar decisiones profesionales. En este ámbito, enfrenta situaciones relacionadas con la selección de elencos, en las que no todos los aspirantes logran acceder a los proyectos deseados.

Su experiencia previa como actriz le permite entender las dinámicas del medio y aplicar ese conocimiento en la gestión de carreras. Desde esta doble perspectiva, combina su actividad artística con la representación, buscando proyectos que se ajusten a los perfiles de los actores que acompaña.



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En paralelo a sus ocupaciones en la industria del entretenimiento, Díaz incorpora prácticas espirituales a su vida cotidiana. Se define como “bruja”, una denominación que adopta dentro de un enfoque relacionado con la energía y la naturaleza. Este interés se traduce en el aprendizaje sobre plantas, elementos naturales y conceptos energéticos, que integra a su rutina.

La actriz mantiene un vínculo constante con Colombia, pese a residir en el exterior. Realiza visitas periódicas, especialmente a la ciudad de Cali, donde conserva lazos personales y profesionales. Aunque en algunos momentos manifiesta la añoranza por los espacios de grabación, mantiene su enfoque en las actividades que desarrolla en México.

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Su trayectoria actual reúne varias facetas: actuación, representación de artistas, vida familiar y prácticas espirituales. Este conjunto define una etapa distinta a la que la dio a conocer en televisión, en la que combina su experiencia en el medio con nuevas áreas de interés y desarrollo personal.

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