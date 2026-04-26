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La actriz de 'Vecinos', Paola Diaz, que ahora es "bruja"- CaracolTV

La actriz Paola Díaz, recordada por Vecinos, se radicó en México, donde retomó la actuación, representa artistas y adoptó prácticas espirituales ligadas a la energía y la naturaleza.

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La actriz de 'Vecinos' que ahora es "bruja" y se apartó de la pantalla

La actriz Paola Díaz, recordada por Vecinos, se radicó en México, donde retomó la actuación, representa artistas y adoptó prácticas espirituales ligadas a la energía y la naturaleza.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 26 de abr, 2026
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