Él es el hermano del protagonista de la película de Michael Jackson que nació en Bogotá

Y es que la mamá de Jaafar Jackson es la bogotana Alejandra Martínez Rodríguez, conocida también como Alejandra Jackson, apellido que adquirió cuando tuvo vínculos amorosos con dos hermanos del ‘Rey del Pop’.

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Alejandra primero tuvo una relación con Randy Jackson, exintegrante de los Jackson 5, cuando ambos eran muy jóvenes. Con él tuvo a sus dos hijos mayores: Genevieve Katherine y Randy Jr. (aparece con corbata negra en la siguiente foto), que nació en Colombia.

Y es que, según contó la colombiana en ‘Los Informantes’, la relación con el hermano de Michael Jackson era muy tormentosa y, para alejarse, decidió devolverse a su ciudad natal, con su hija. Cuando llegó a la capital colombiana, se enteró de que nuevamente estaba embarazada y dio a luz en Bogotá.





Después, Alejandra se mudó con sus dos hijos para Saravena, Arauca, y hasta allí viajó Randy para poder ver a los niños. No obstante, la guerrilla del Eln lo secuestró; cuando fue liberado, se devuelvió inmediatamente a los Estados Unidos. La colombiana se quedó seis meses más en su país, pero después hizo lo mismo, pues le avisaron que sus hijos corrían peligro.

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Con la intención de proteger a sus nietos, Katherine Jackson, la mamá del ‘Rey del Pop’, la acogió a ella y a sus hijos en su mansión y ahí fue cuando Alejandra conoció y se enamoró de Jermaine Jackson, otro de los hermanos de Michael.

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¿Jaafar Jackson es mitad colombiano?

Efectivamente, Jaafar Jackson es mitad colombiano, como él mismo lo mencionó en 2018. El actor que interpreta a su tío Michael Jackson, en la película sobre su vida, nació como fruto de la relación de su mamá, Alejandra, con Jermaine Jackson.

Por lo mismo, es hermano de Genevieve Katherine y Randy Jr., por parte de su madre, pero, a la vez, es primo de ellos, una curiosidad que sin duda llama cada vez más la atención. Pese a que son hijos de distintos hermanos de Michael Jackson, los cinco hijos de Alejandra tienen muy buena relación.