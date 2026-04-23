Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
María la del barrio
Michael Jackson
En Vivo A Otro Nivel
Inscripciones a 'Yo Me Llamo'
'La Reina del Flow 3'
Programación
YouTube Caracol Televisión

Hermano de Jaafar Jackson, de película de Michal Jackson, nació en Bogotá

Detalles sobre quién es el hermano de Jaafar Jackson, sobrino de Michal Jackson y protagonista de película sobre su vida, que nació en Bogotá, capital de Colombia.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Él es el hermano del protagonista de la película de Michael Jackson que nació en Bogotá

Jaafar Jackson, sobrino del ‘Rey del Pop’ y actor principal de su ‘biopic’, tiene un lazo muy estrecho con la cultura colombiana, por lo que sus proyectos musicales han tenido influencia latina.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 23 de abr, 2026
Comparta en:
Hermano del protagonista de la película de Michael Jackson nació en Bogotá